Бойцы группировки "Запад" отразили воздушный налет ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 13.01.2026
Бойцы группировки "Запад" отразили воздушный налет ВСУ
Бойцы группировки "Запад" отразили воздушный налет ВСУ
Зенитчики и операторы FPV-дронов 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" отразили воздушный налет нескольких...
россия
Бойцы группировки "Запад" отразили воздушный налет ВСУ

Зенитчики и операторы FPV-дронов "Запада" отразили воздушный налет ВСУ

ЛУГАНСК, 13 янв – РИА Новости. Зенитчики и операторы FPV-дронов 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" отразили воздушный налет нескольких десятков украинских дронов, рассказали в МО РФ.
"В зоне проведения СВО расчеты ПВО группировки войск "Запад" круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха. В ходе боевой работы в зоне ответственности 3-й мотострелковой дивизии были уничтожены несколько десятков ударных беспилотников ВСУ", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве уточнили, что в уничтожении ударных БПЛА участвовали практически все звенья войсковой ПВО – расчеты ПЗРК "Игла", экипажи ЗРК "Тор", мобильные огневые группы и экипажи бронетанковой техники мотострелковой дивизии, а также FPV-дроны войск беспилотных систем.
Бойцы "Востока" за сутки уничтожили семь пунктов управления БПЛА ВСУ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала