https://ria.ru/20260113/spetsoperatsiya-2067505487.html
Бойцы группировки "Запад" отразили воздушный налет ВСУ
Бойцы группировки "Запад" отразили воздушный налет ВСУ - РИА Новости, 13.01.2026
Бойцы группировки "Запад" отразили воздушный налет ВСУ
Зенитчики и операторы FPV-дронов 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" отразили воздушный налет нескольких... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T06:02:00+03:00
2026-01-13T06:02:00+03:00
2026-01-13T06:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027672_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_a1dd07364443fc0f0d41690d51617239.jpg
https://ria.ru/20260113/spetsoperatsiya-2067502369.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027672_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9fbf8f10bd89d139ad283cb0aa768bea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы группировки "Запад" отразили воздушный налет ВСУ
Зенитчики и операторы FPV-дронов "Запада" отразили воздушный налет ВСУ
ЛУГАНСК, 13 янв – РИА Новости. Зенитчики и операторы FPV-дронов 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" отразили воздушный налет нескольких десятков украинских дронов, рассказали в МО РФ.
"В зоне проведения СВО расчеты ПВО группировки войск "Запад" круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха. В ходе боевой работы в зоне ответственности 3-й мотострелковой дивизии были уничтожены несколько десятков ударных беспилотников ВСУ
", - сообщили в МО РФ
.
В ведомстве уточнили, что в уничтожении ударных БПЛА участвовали практически все звенья войсковой ПВО – расчеты ПЗРК "Игла", экипажи ЗРК "Тор", мобильные огневые группы и экипажи бронетанковой техники мотострелковой дивизии, а также FPV-дроны войск беспилотных систем.