Бойцы "Востока" за сутки уничтожили семь пунктов управления БПЛА ВСУ
Бойцы "Востока" за сутки уничтожили семь пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.01.2026
Бойцы "Востока" за сутки уничтожили семь пунктов управления БПЛА ВСУ
Российская группировка "Восток" за минувшие сутки уничтожила шесть станций спутниковой связи Starlink и семь пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ,... РИА Новости, 13.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" за сутки уничтожили семь пунктов управления БПЛА ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила за сутки семь пунктов управления БПЛА ВСУ