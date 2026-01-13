Рейтинг@Mail.ru
"Южная" группировка поразила 39 блиндажей ВСУ - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/spetsoperatsiya-2067501969.html
"Южная" группировка поразила 39 блиндажей ВСУ
"Южная" группировка поразила 39 блиндажей ВСУ - РИА Новости, 13.01.2026
"Южная" группировка поразила 39 блиндажей ВСУ
Войска беспилотных систем "Южной" группировки поразили восемь пунктов временной дислокации, четыре опорных пункта и 39 блиндажей и укрытий с личным составом... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T05:05:00+03:00
2026-01-13T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вадим астафьев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4558dc16e36030206d6cf5ecada7dad9.jpg
https://ria.ru/20260113/spetsoperatsiya-2067501525.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efc779cdf171ede326339715177bdce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вадим астафьев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Южная" группировка поразила 39 блиндажей ВСУ

Операторы БПЛА "Юга" поразили 39 блиндажей ВСУ на трех направлениях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Войска беспилотных систем "Южной" группировки поразили восемь пунктов временной дислокации, четыре опорных пункта и 39 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.
"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены шесть антенн связи и терминал Starlink, шесть робототехнических комплексов, поражены восемь пунктов временной дислокации, четыре опорных пункта, а также 39 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - сказал Астафьев в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Кроме того, по его словам, были сбиты пять беспилотников противника.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Сумской области
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала