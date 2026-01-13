https://ria.ru/20260113/spetsoperatsiya-2067501969.html
"Южная" группировка поразила 39 блиндажей ВСУ
"Южная" группировка поразила 39 блиндажей ВСУ - РИА Новости, 13.01.2026
"Южная" группировка поразила 39 блиндажей ВСУ
Войска беспилотных систем "Южной" группировки поразили восемь пунктов временной дислокации, четыре опорных пункта и 39 блиндажей и укрытий с личным составом... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T05:05:00+03:00
2026-01-13T05:05:00+03:00
2026-01-13T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вадим астафьев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4558dc16e36030206d6cf5ecada7dad9.jpg
https://ria.ru/20260113/spetsoperatsiya-2067501525.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efc779cdf171ede326339715177bdce9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вадим астафьев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Южная" группировка поразила 39 блиндажей ВСУ
Операторы БПЛА "Юга" поразили 39 блиндажей ВСУ на трех направлениях