Бойцы с помощью БЭК уничтожили плавсредство ВСУ в дельте Днепра
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 13.01.2026
Бойцы с помощью БЭК уничтожили плавсредство ВСУ в дельте Днепра
ГЕНИЧЕСК, 13 янв - РИА Новости. Подразделение войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с помощью безэкипажного катера (БЭК) уничтожили плавсредство ВСУ вместе с его личным составом в дельте Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Для безопасного и эффективного выполнения боевых задач, военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" используют безэкипажные катера (БЭК) "Сириус-82", что, в частности, позволяет им пресекать попытки противника форсировать реку Днепр. "Сириус-82" успешно используется и для минирования, и как минный разградитель, и в качестве ударного БЭК, что подтверждают кадры объективного контроля, где БЭК "Сириус-82" уничтожил плавсредство ВСУ в акватории Днепра", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Российский БЭК "Сириус-82" способен нести на себе две якорные речные мины (ЯРМ).
Как уточнили в МО РФ, применение БЭК в боевых задачах подразделений войск беспилотных систем позволяет эффективно блокировать и изолировать передвижение ВСУ по водным артериям Днепра в Херсонской области.
Подразделения войск беспилотных систем 18-й армии ежедневно выполняют задачи по минированию, разминированию и уничтожению плавсредств противника в акватории реки Днепр в Херсонской области, заключило ведомство.
