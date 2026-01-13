Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили ряд опорных пунктов ВСУ под Купянском - РИА Новости, 13.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 13.01.2026
ВС России уничтожили ряд опорных пунктов ВСУ под Купянском
ВС России уничтожили ряд опорных пунктов ВСУ под Купянском - РИА Новости, 13.01.2026
ВС России уничтожили ряд опорных пунктов ВСУ под Купянском
Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожили ряд замаскированных опорных пунктов с пехотой ВСУ в Купянском... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T05:03:00+03:00
2026-01-13T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
2026
ВС России уничтожили ряд опорных пунктов ВСУ под Купянском

Бойцы "Запада" уничтожили дронами ряд опорных пунктов ВСУ под Купянском

ЛУГАНСК, 13 янв – РИА Новости. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожили ряд замаскированных опорных пунктов с пехотой ВСУ в Купянском районе Харьковской области, рассказали в МО РФ.
"Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты с живой силой подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - сообщили в МО РФ.
Как уточняет ведомство, воздушная разведка выявила координаты расположения ВСУ, а операторы группы "Контора" идентифицировали и поразили цель.
"Кроме наземных целей дроноводы 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона уничтожают разведывательные крылатые БПЛА и тяжёлые квадракоптеры. На счету подразделения более 300 уничтоженных вражеских тяжёлых дронов. Применяя ударные дроны-камикадзе по автомобильной технике войска беспилотных систем в Купянском районе также срывают ротации противника", - уточнили в оборонном ведомстве.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
