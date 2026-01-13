ВС России уничтожили ряд опорных пунктов ВСУ под Купянском

ЛУГАНСК, 13 янв – РИА Новости. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожили ряд замаскированных опорных пунктов с пехотой ВСУ в Купянском районе Харьковской области, рассказали в МО РФ.

"Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты с живой силой подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - сообщили в МО РФ.

Как уточняет ведомство, воздушная разведка выявила координаты расположения ВСУ, а операторы группы "Контора" идентифицировали и поразили цель.