ВС России уничтожили ряд опорных пунктов ВСУ под Купянском
ВС России уничтожили ряд опорных пунктов ВСУ под Купянском - РИА Новости, 13.01.2026
ВС России уничтожили ряд опорных пунктов ВСУ под Купянском
Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожили ряд замаскированных опорных пунктов с пехотой ВСУ в Купянском... РИА Новости, 13.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
ЛУГАНСК, 13 янв – РИА Новости. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожили ряд замаскированных опорных пунктов с пехотой ВСУ в Купянском районе Харьковской области, рассказали в МО РФ.
"Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты с живой силой подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области", - сообщили в МО РФ.
Как уточняет ведомство, воздушная разведка выявила координаты расположения ВСУ, а операторы группы "Контора" идентифицировали и поразили цель.
"Кроме наземных целей дроноводы 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона уничтожают разведывательные крылатые БПЛА и тяжёлые квадракоптеры. На счету подразделения более 300 уничтоженных вражеских тяжёлых дронов. Применяя ударные дроны-камикадзе по автомобильной технике войска беспилотных систем в Купянском районе также срывают ротации противника", - уточнили в оборонном ведомстве.