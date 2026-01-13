Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 13.01.2026
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Сумской области
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Сумской области
Расчеты беспилотных систем тульских десантников сорвали ротацию ВСУ и подвоз имущества к линии фронта в Сумской области, рассказали в МО РФ. РИА Новости, 13.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
россия
сумская область
россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Сумской области

Тульские десантники сорвали ротацию ВСУ в Сумской области

ЛУГАНСК, 13 янв – РИА Новости. Расчеты беспилотных систем тульских десантников сорвали ротацию ВСУ и подвоз имущества к линии фронта в Сумской области, рассказали в МО РФ.
"В результате точной работы операторов FPV-дронов из состава Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения нанесено поражение живой силе и технике ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что цели были поражены дронами на оптоволокне.
"Плановая ротация подразделений ВСУ на данном участке фронта была сорвана, а боевой потенциал противника существенно снижен", - уточнили в МО РФ.
ВС России отразили контратаки ВСУ на Купянском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
 
