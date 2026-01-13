https://ria.ru/20260113/spetsoperatsiya-2067501525.html
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Сумской области
Расчеты беспилотных систем тульских десантников сорвали ротацию ВСУ и подвоз имущества к линии фронта в Сумской области, рассказали в МО РФ. РИА Новости, 13.01.2026
