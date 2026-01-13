ВС России выбили ВСУ из школы в Гуляйполе, рассказал боец

ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. ВСУ разместили пункт управления беспилотниками в здании школы, но были выбиты оттуда российскими военными, заявил РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Мансур".

"Освобождали Гуляйполе, штурмовали опорные пункты. В школе там противник засел - тоже штурмовали. У них там был пункт управления БПЛА, дроны, отстреливались", - сообщил он.

По словам бойца, в ходе штурма сопротивление было подавлено.

"Зашли, штурманули - все удачно, все нормально. У противника там были и боекомплект, и запасы еды", - добавил "Мансур".