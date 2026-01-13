Рейтинг@Mail.ru
ВС России выбили ВСУ из школы в Гуляйполе, рассказал боец
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 13.01.2026
ВС России выбили ВСУ из школы в Гуляйполе, рассказал боец
ВС России выбили ВСУ из школы в Гуляйполе, рассказал боец
ВСУ разместили пункт управления беспилотниками в здании школы, но были выбиты оттуда российскими военными, заявил РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" РИА Новости, 13.01.2026
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. ВСУ разместили пункт управления беспилотниками в здании школы, но были выбиты оттуда российскими военными, заявил РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Мансур".
"Освобождали Гуляйполе, штурмовали опорные пункты. В школе там противник засел - тоже штурмовали. У них там был пункт управления БПЛА, дроны, отстреливались", - сообщил он.
По словам бойца, в ходе штурма сопротивление было подавлено.
"Зашли, штурманули - все удачно, все нормально. У противника там были и боекомплект, и запасы еды", - добавил "Мансур".
Минобороны 27 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области.
