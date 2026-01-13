https://ria.ru/20260113/spetsoperatsiya-2067501283.html
ВС России отразили контратаки ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили контратаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.01.2026
ВС России отразили контратаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ в районах Осиново и Благодатовки на Купянском направлении, уничтожены до десяти боевиков, сообщил... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T05:01:00+03:00
2026-01-13T05:01:00+03:00
2026-01-13T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
https://ria.ru/20260112/spetsoperatsiya-2067303999.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb4fa6bb8a9e332f395c8c3d7e7c7a09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили контратаки ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ в районах Осиново и Благодатовки на Купянском направлении, уничтожены до десяти боевиков, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
«
"На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений первой бригады нацгвардии и 92-й штурмовой бригады ВСУ
в районах населенных пунктов Осиново и Благодатовка", — сказал он.
Бигма уточнил, что при этом были уничтожены до десяти боевиков и один бронетранспортер М113 производства США
.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого города для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.
Как отметил президент, перед военными стоит задача ликвидировать группировку противника на левом берегу реки Оскол.