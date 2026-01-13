Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили контатаки ВСУ на Купянском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 13.01.2026 (обновлено: 05:04 13.01.2026)
ВС России отразили контратаки ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили контратаки ВСУ на Купянском направлении
РИА Новости
ВС России отразили контратаки ВСУ на Купянском направлении

ВС России отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ в районах Осиново и Благодатовки на Купянском направлении, уничтожены до десяти боевиков, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
«
"На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений первой бригады нацгвардии и 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Осиново и Благодатовка", — сказал он.
Бигма уточнил, что при этом были уничтожены до десяти боевиков и один бронетранспортер М113 производства США.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого города для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.
Как отметил президент, перед военными стоит задача ликвидировать группировку противника на левом берегу реки Оскол.
Пленный командир сдал морпехам координаты позиций ВСУ, рассказал боец
Вчера, 07:28
Пленный командир сдал морпехам координаты позиций ВСУ, рассказал боец
