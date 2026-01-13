МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ в районах Осиново и Благодатовки на Купянском направлении, уничтожены до десяти боевиков, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

« "На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений первой бригады нацгвардии и 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Осиново и Благодатовка", — сказал он.

Бигма уточнил, что при этом были уничтожены до десяти боевиков и один бронетранспортер М113 производства США

Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 20 ноября доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого города для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его взятие позволяет армии продолжить наступление на запад.