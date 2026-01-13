Разведчик рассказал о снабжении штурмовиков ВС России в Красноармейске

КРАСНОАРМЕЙСК, 13 янв - РИА Новости, Александр Харченко. Российские штурмовики в ходе боев за Красноармейск получали снабжение с помощью беспилотников, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Центр" с позывным "Бетон".

"Собираем ребятам все это (продуктовые и медицинские наборы – ред.). Цепляется потом на FPV (дроны – ред.) и отправляем парням на посты", - сказал "Бетон".

По словам разведчика, военнослужащие могли делать заказы, в соответствии с которыми с помощью дронов им отправляли посылки.

Снабжение российских штурмовиков в Красноармейске по земле было затруднено из-за большого числа беспилотников, которыми противник контролировал все подходы к городу.