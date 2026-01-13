https://ria.ru/20260113/spetsoperatsiya-2067493566.html
Разведчик рассказал о снабжении штурмовиков ВС России в Красноармейске
Разведчик рассказал о снабжении штурмовиков ВС России в Красноармейске - РИА Новости, 13.01.2026
Разведчик рассказал о снабжении штурмовиков ВС России в Красноармейске
Российские штурмовики в ходе боев за Красноармейск получали снабжение с помощью беспилотников, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Центр"
Разведчик рассказал о снабжении штурмовиков ВС России в Красноармейске
КРАСНОАРМЕЙСК, 13 янв - РИА Новости, Александр Харченко. Российские штурмовики в ходе боев за Красноармейск получали снабжение с помощью беспилотников, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Центр" с позывным "Бетон".
"Собираем ребятам все это (продуктовые и медицинские наборы – ред.). Цепляется потом на FPV (дроны – ред.) и отправляем парням на посты", - сказал "Бетон".
По словам разведчика, военнослужащие могли делать заказы, в соответствии с которыми с помощью дронов им отправляли посылки.
Снабжение российских штурмовиков в Красноармейске
по земле было затруднено из-за большого числа беспилотников, которыми противник контролировал все подходы к городу.
Кадры о том, как российским штурмовикам доставляли медикаменты и продукты на передовую, вошли в документальный фильм РИА Новости "Дорога в Красноармейск". Лента рассказывает о том, как российские войска освобождали город.
Президент РФ Владимир Путин
30 ноября 2025 года посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР
и Волчанска
в Харьковской области
. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.