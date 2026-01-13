Снежный покров 13 января в Москве приблизился к рекорду 1942 года

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Высота снежного покрова во вторник в Москве приблизилась к рекорду 1942 года и составила 40-47 сантиметров, не догнав максимальное значение всего на два-девять сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.