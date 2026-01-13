Рейтинг@Mail.ru
Снежный покров 13 января в Москве приблизился к рекорду 1942 года - РИА Новости, 13.01.2026
21:59 13.01.2026
Снежный покров 13 января в Москве приблизился к рекорду 1942 года
Снежный покров 13 января в Москве приблизился к рекорду 1942 года
Высота снежного покрова во вторник в Москве приблизилась к рекорду 1942 года и составила 40-47 сантиметров, не догнав максимальное значение всего на два-девять... РИА Новости, 13.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Повседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Высота снежного покрова во вторник в Москве приблизилась к рекорду 1942 года и составила 40-47 сантиметров, не догнав максимальное значение всего на два-девять сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В январе 1942 года отмечались максимальные значения высоты снежного покрова в Москве. Рекорд - 49 сантиметров снега относится к 13 января 1942 года. Сейчас в столице высота снега - от 40 до 47 сантиметров", - сказал агентству Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что снег также прогнозируется в среду, но рекорда ждать не следует.
Снег в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся снегопады
Общество Москва Россия Гидрометцентр Роман Вильфанд
 
 
