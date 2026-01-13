https://ria.ru/20260113/sneg-2067687998.html
Снежный покров 13 января в Москве приблизился к рекорду 1942 года
Снежный покров 13 января в Москве приблизился к рекорду 1942 года - РИА Новости, 13.01.2026
Снежный покров 13 января в Москве приблизился к рекорду 1942 года
Высота снежного покрова во вторник в Москве приблизилась к рекорду 1942 года и составила 40-47 сантиметров, не догнав максимальное значение всего на два-девять... РИА Новости, 13.01.2026
Снежный покров 13 января в Москве приблизился к рекорду 1942 года
Вильфанд: снежный покров 13 января в Москве приблизился к рекорду 1942 года