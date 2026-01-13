https://ria.ru/20260113/sneg-2067488961.html
Метеоролог объяснила, почему циклон принес столько снега в Москву
Метеоролог объяснила, почему циклон принес столько снега в Москву - РИА Новости, 13.01.2026
Метеоролог объяснила, почему циклон принес столько снега в Москву
Циклон, который принес в Москву рекордное количество снега, пришел в столицу с Юга, а циклоны с этой части света характеризуются большим количеством осадков,... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T01:22:00+03:00
2026-01-13T01:22:00+03:00
2026-01-13T01:22:00+03:00
общество
москва
юг
россия
марина макарова
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067124171_0:300:3105:2047_1920x0_80_0_0_e25618dad1b51597825b02d7363dfa8a.jpg
https://ria.ru/20260112/moskva-2067308128.html
https://ria.ru/20260110/mzhd-2067136654.html
москва
юг
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067124171_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_88e7f3d4904004f9f0b2a6e6ae98b974.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, юг, россия, марина макарова, гидрометцентр
Общество, Москва, Юг, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр
Метеоролог объяснила, почему циклон принес столько снега в Москву
РИА Новости: циклон принес столько снега в Москву, потому что пришел с Юга
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Циклон, который принес в Москву рекордное количество снега, пришел в столицу с Юга, а циклоны с этой части света характеризуются большим количеством осадков, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
Она объяснила, что количество осадков определяется в большей степени атмосферной циркуляцией - откуда к нам приходят воздушные массы и по каким траекториям проходят циклоны.
"В этом году к нам приходят циклоны, и они над нами перемещаются как-то медленно, и в их зоне выпадает снег. Но вот этот циклон, который пришел к нам в каникулы, с 7-8 числа он начал оказывать влияние на Москву
. Это был южный циклон, а южные циклоны, они обычно приносят осадки, большие осадки. И в любое время года, в том числе и зимой", - отметила Макарова
.
По ее словам, в зоне этого циклона встречаются контрастные воздушные массы.
"Они перемешиваются, меняется их температура, и этот воздух, который пришел с Юга
, он теплый, и он прошел по акватории Средиземного моря
, там много влаги. Какая-то часть его идет еще и по Черному морю
, а моря не покрыты льдом. Идет интенсивное испарение этой влаги, она попадает в воздух, и вот в зоне циклона этот теплый и влажный воздух встречается с холодным воздухом, который опускается с Севера", - отметила синоптик.
Она добавила, что при понижении температуры происходит конденсация, идет активный процесс осадкообразования.
"С Южными циклонами приходит много осадков в центре Европейской России, так было в этот раз. Он так задержался у нас на несколько дней, этот процесс. Это определяется уже более крупномасштабными атмосферными волнами, как будут перемещаться эти приземные погодные системы. В этот раз получилось так, что над нами несколько дней простоял и засыпал практически все области Центральной России", - объяснила метеоролог.