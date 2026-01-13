Рейтинг@Mail.ru
Метеоролог объяснила, почему циклон принес столько снега в Москву - РИА Новости, 13.01.2026
01:22 13.01.2026
Метеоролог объяснила, почему циклон принес столько снега в Москву
Метеоролог объяснила, почему циклон принес столько снега в Москву - РИА Новости, 13.01.2026
Метеоролог объяснила, почему циклон принес столько снега в Москву
Циклон, который принес в Москву рекордное количество снега, пришел в столицу с Юга, а циклоны с этой части света характеризуются большим количеством осадков,... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T01:22:00+03:00
2026-01-13T01:22:00+03:00
общество
москва
юг
россия
марина макарова
гидрометцентр
москва
юг
россия
общество, москва, юг, россия, марина макарова, гидрометцентр
Общество, Москва, Юг, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр
Метеоролог объяснила, почему циклон принес столько снега в Москву

РИА Новости: циклон принес столько снега в Москву, потому что пришел с Юга

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Снегоуборочная техника во дворе жилого дома во время снегопада в Москве
Снегоуборочная техника во дворе жилого дома во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Снегоуборочная техника во дворе жилого дома во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Циклон, который принес в Москву рекордное количество снега, пришел в столицу с Юга, а циклоны с этой части света характеризуются большим количеством осадков, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
Она объяснила, что количество осадков определяется в большей степени атмосферной циркуляцией - откуда к нам приходят воздушные массы и по каким траекториям проходят циклоны.
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Москвичам рассказали, сколько еще снега выпадет в ближайшие дни
Вчера, 08:46
"В этом году к нам приходят циклоны, и они над нами перемещаются как-то медленно, и в их зоне выпадает снег. Но вот этот циклон, который пришел к нам в каникулы, с 7-8 числа он начал оказывать влияние на Москву. Это был южный циклон, а южные циклоны, они обычно приносят осадки, большие осадки. И в любое время года, в том числе и зимой", - отметила Макарова.
По ее словам, в зоне этого циклона встречаются контрастные воздушные массы.
"Они перемешиваются, меняется их температура, и этот воздух, который пришел с Юга, он теплый, и он прошел по акватории Средиземного моря, там много влаги. Какая-то часть его идет еще и по Черному морю, а моря не покрыты льдом. Идет интенсивное испарение этой влаги, она попадает в воздух, и вот в зоне циклона этот теплый и влажный воздух встречается с холодным воздухом, который опускается с Севера", - отметила синоптик.
Она добавила, что при понижении температуры происходит конденсация, идет активный процесс осадкообразования.
"С Южными циклонами приходит много осадков в центре Европейской России, так было в этот раз. Он так задержался у нас на несколько дней, этот процесс. Это определяется уже более крупномасштабными атмосферными волнами, как будут перемещаться эти приземные погодные системы. В этот раз получилось так, что над нами несколько дней простоял и засыпал практически все области Центральной России", - объяснила метеоролог.
Снегоуборочная техника в день сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В МЖД сравнили объем собранного снега с высотой Останкинской башни
10 января, 16:43
 
ОбществоМоскваЮгРоссияМарина МакароваГидрометцентр
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
