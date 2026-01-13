Метеоролог объяснила, почему циклон принес столько снега в Москву

"С Южными циклонами приходит много осадков в центре Европейской России, так было в этот раз. Он так задержался у нас на несколько дней, этот процесс. Это определяется уже более крупномасштабными атмосферными волнами, как будут перемещаться эти приземные погодные системы. В этот раз получилось так, что над нами несколько дней простоял и засыпал практически все области Центральной России", - объяснила метеоролог.