Мишустин в День российской печати вручил правительственные премии
13.01.2026
16:06 13.01.2026
Мишустин в День российской печати вручил правительственные премии
Мишустин в День российской печати вручил правительственные премии
Премьер-министр России Михаил Мишустин в День российской печати вручил правительственные премии в области средств массовой информации. РИА Новости, 13.01.2026
2026
Мишустин в День российской печати вручил правительственные премии

Мишустин в День печати вручил правительственные премии в области СМИ

Премьер-министр Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области СМИ за 2025 год
Премьер-министр Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области СМИ за 2025 год
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в День российской печати вручил правительственные премии в области средств массовой информации.
День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года.
День российской печати
13 января 2025, 01:25
За большие заслуги в развитии радио и в связи с 35-летием с начала вещания премьер-министр вручил премию коллективу радиовещательной компании "Радио России". Премию за особый вклад в развитие радиовещания на территориях новых субъектов РФ получили сотрудники “Радиоальянса”. Шеф-редактора новостей “Радио Пурга” удостоили высокой оценке правительства за вклад в развитие средств массовой информации Чукотского автономного округа.
Лауреатами премии за сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории и деструктивному влиянию на традиционные духовно-нравственные ценности стали заместитель главред “Российской газеты” Игорь Коц и работники журнала “Родина”. Среди награжденных также коллектив редакции областной газеты “Рязанские ведомости”, который реализовал проект “Военкоры”, посвященный военным корреспондентам в годы Великой Отечественной войны.
Премией за вклад в укрепление международных отношений с Китаем отмечен главред телеканала “История”. За вклад в духовно-нравственное воспитание детей и подростков на традиционных российских культурных и исторических ценностях Мишустин вручил премию сотрудникам журнала “Сибирячок”, а за вклад в развитие и популяризацию детской периодической печатной продукции на территории РФ и стран СНГ - генерального директора “ЮНИЛАЙНа”. Кроме того, коллектив “ТВ Центра” получил премию за создание качественного информационного контента и укрепление образовательной и социальной функции телевидения. За создание проекта “Всё как есть” премию получил коллектив телеканала “ДОН 24” и гендиректор АО “Дон-медиа”.
Высокой оценки правительства удостоился коллектив газеты “Вечерняя Москва” за создание и развитие на базе издания современного мультиформатного городского медиаресурса. Премию вручили пресс-секретарю Международного конкурса для русскоязычных СМИ и блогеров "Пером и Сердцем", а также работникам Международной премии “Мой ласковый и нужный зверь”.
Матвиенко поздравила сотрудников СМИ с Днем печати
Вчера, 06:16
Матвиенко поздравила сотрудников СМИ с Днем печати
Вчера, 06:16
 
