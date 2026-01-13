Мишустин в День российской печати вручил правительственные премии

Лауреатами премии за сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории и деструктивному влиянию на традиционные духовно-нравственные ценности стали заместитель главред “Российской газеты” Игорь Коц и работники журнала “Родина”. Среди награжденных также коллектив редакции областной газеты “Рязанские ведомости”, который реализовал проект “Военкоры”, посвященный военным корреспондентам в годы Великой Отечественной войны.

Высокой оценки правительства удостоился коллектив газеты “Вечерняя Москва” за создание и развитие на базе издания современного мультиформатного городского медиаресурса. Премию вручили пресс-секретарю Международного конкурса для русскоязычных СМИ и блогеров "Пером и Сердцем", а также работникам Международной премии “Мой ласковый и нужный зверь”.