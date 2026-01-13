https://ria.ru/20260113/smartfon-2067511636.html
Названы самые продаваемые в России смартфоны в 2025 году
Названы самые продаваемые в России смартфоны в 2025 году
Названы самые продаваемые в России смартфоны в 2025 году
В 2025 году в России продали 23,6 миллиона смартфонов на сумму 574 миллиарда рублей, а в список самых популярных брендов вошли Apple, Samsung и Xiaomi
Названы самые продаваемые в России смартфоны в 2025 году
РИА Новости: в России чаще всего продавали смартфоны Apple, Samsung и Xiaomi
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В 2025 году в России продали 23,6 миллиона смартфонов на сумму 574 миллиарда рублей, а в список самых популярных брендов вошли Apple, Samsung и Xiaomi, подсчитали для РИА Новости в МТС.
"По итогам года в России
было продано 23,6 миллиона смартфонов на сумму 574 миллиарда рублей", - сообщили в компании.
Отмечается, что средняя стоимость гаджета составила 24,3 тысячи рублей, однако более трети всех продаж пришлось на смартфон до 10 тысяч рублей.
"По результатам года Xiaomi и Samsung
заняли лидирующие позиции по продажам смартфонов в штуках - на них пришлось 22% и 14% соответственно от общего объема продаж. В то же время основная доля выручки на рынке по-прежнему формируется за счет смартфонов бренда Apple
, на которые пришлось 28% продаж в денежном выражении", - рассказали аналитики.
В компании добавили, что в топ-5 также вошли смартфоны брендов Tecno и Realme
. Они продолжили конкуренцию за массовую аудиторию, постепенно сократив разрыв с лидерами за счет агрессивной ценовой политики и расширения модельного ряда.