Названы самые продаваемые в России смартфоны в 2025 году - РИА Новости, 13.01.2026
07:55 13.01.2026
Названы самые продаваемые в России смартфоны в 2025 году
Названы самые продаваемые в России смартфоны в 2025 году
В 2025 году в России продали 23,6 миллиона смартфонов на сумму 574 миллиарда рублей, а в список самых популярных брендов вошли Apple, Samsung и Xiaomi
2026-01-13T07:55:00+03:00
2026-01-13T07:55:00+03:00
экономика, россия, apple, samsung, мтс
Экономика, Россия, Apple, Samsung, МТС
Названы самые продаваемые в России смартфоны в 2025 году

РИА Новости: в России чаще всего продавали смартфоны Apple, Samsung и Xiaomi

Девушка со смартфоном в руках. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В 2025 году в России продали 23,6 миллиона смартфонов на сумму 574 миллиарда рублей, а в список самых популярных брендов вошли Apple, Samsung и Xiaomi, подсчитали для РИА Новости в МТС.
"По итогам года в России было продано 23,6 миллиона смартфонов на сумму 574 миллиарда рублей", - сообщили в компании.
Отмечается, что средняя стоимость гаджета составила 24,3 тысячи рублей, однако более трети всех продаж пришлось на смартфон до 10 тысяч рублей.
"По результатам года Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции по продажам смартфонов в штуках - на них пришлось 22% и 14% соответственно от общего объема продаж. В то же время основная доля выручки на рынке по-прежнему формируется за счет смартфонов бренда Apple, на которые пришлось 28% продаж в денежном выражении", - рассказали аналитики.
В компании добавили, что в топ-5 также вошли смартфоны брендов Tecno и Realme. Они продолжили конкуренцию за массовую аудиторию, постепенно сократив разрыв с лидерами за счет агрессивной ценовой политики и расширения модельного ряда.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Эксперт рассказала, как мороз влияет на работу смартфона
7 января, 09:48
 
ЭкономикаРоссияAppleSamsungМТС
 
 
