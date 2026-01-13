Суд в Словакии оправдал одобрившего действия России на Украине экс-министра

“Верховный суд подтвердил оправдательный приговор Специализированного суда по уголовным делам от мая 2025 года”, - говорится в сообщении издания во вторник.

Гарабину было предъявлено обвинение в проступке, связанном с "одобрением преступных деяний и действиями, которые порочат нацию или расу". Он неоднократно заявлял о своей невиновности, а его защитник называл обвинение политически мотивированным.