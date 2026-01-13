https://ria.ru/20260113/slovakiya-2067682219.html
Суд в Словакии оправдал одобрившего действия России на Украине экс-министра
Суд в Словакии оправдал одобрившего действия России на Украине экс-министра - РИА Новости, 13.01.2026
Суд в Словакии оправдал одобрившего действия России на Украине экс-министра
Верховный суд Словакии подтвердил оправдательный приговор нижестоящего суда в отношении бывшего председателя Верховного суда Словакии, экс-главы минюста Штефана РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T21:02:00+03:00
2026-01-13T21:02:00+03:00
2026-01-13T21:02:00+03:00
в мире
словакия
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d7fcfa435ad6963980ab336ce779fb51.jpg
https://ria.ru/20260113/slovakiya-2067679020.html
https://ria.ru/20260110/slovakiya-2067177748.html
словакия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_f1260c58ea5b738228b48485c53f9f01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, россия, украина
В мире, Словакия, Россия, Украина
Суд в Словакии оправдал одобрившего действия России на Украине экс-министра
Denník N: суд в Словакии оправдал экс-министра, одобрившего действия РФ на СВО
БРАТИСЛАВА, 13 янв - РИА Новости.
Верховный суд Словакии подтвердил оправдательный приговор нижестоящего суда в отношении бывшего председателя Верховного суда Словакии, экс-главы минюста Штефана Гарабина, который ранее выразил "одобрение действиям РФ на Украине", сообщило словацкое издание Denník N
.
В мае 2022 года телеканал Markíza сообщил, что Гарабин был задержан за материал, опубликованный им в соцсетях в начале российской спецоперации на Украине
, где он выступил с "одобрением действий РФ". После дачи показаний Гарабина отпустили. В июне 2023 года прокуратура выдвинула против него обвинение по статье, максимальное наказание по которой предполагает три года лишения свободы. Гарабин заявлял, что готов повторить свое высказывание, и выражал уверенность в том, что Россия
не нарушила международное право. Судебный процесс начался в апреле 2025 года, а в мае 2025 года суд оправдал Гарабина.
“Верховный суд подтвердил оправдательный приговор Специализированного суда по уголовным делам от мая 2025 года”, - говорится в сообщении издания во вторник.
Обжаловать приговор пыталась прокуратура, ее жалоба была отклонена.
Гарабину было предъявлено обвинение в проступке, связанном с "одобрением преступных деяний и действиями, которые порочат нацию или расу". Он неоднократно заявлял о своей невиновности, а его защитник называл обвинение политически мотивированным.
Гарабин, которому на данный момент 68 лет, был одним из кандидатов на президентских выборах в Словакии
в 2019 году, по итогам первого тура он занял третье место. В президентской гонке в 2024 году он также занял третье место по итогам первого тура.