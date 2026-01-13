Рейтинг@Mail.ru
Суд в Словакии оправдал одобрившего действия России на Украине экс-министра - РИА Новости, 13.01.2026
21:02 13.01.2026
Суд в Словакии оправдал одобрившего действия России на Украине экс-министра
Суд в Словакии оправдал одобрившего действия России на Украине экс-министра
Верховный суд Словакии подтвердил оправдательный приговор нижестоящего суда в отношении бывшего председателя Верховного суда Словакии, экс-главы минюста Штефана РИА Новости, 13.01.2026
в мире, словакия, россия, украина
В мире, Словакия, Россия, Украина
Суд в Словакии оправдал одобрившего действия России на Украине экс-министра

Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 13 янв - РИА Новости. Верховный суд Словакии подтвердил оправдательный приговор нижестоящего суда в отношении бывшего председателя Верховного суда Словакии, экс-главы минюста Штефана Гарабина, который ранее выразил "одобрение действиям РФ на Украине", сообщило словацкое издание Denník N.
В мае 2022 года телеканал Markíza сообщил, что Гарабин был задержан за материал, опубликованный им в соцсетях в начале российской спецоперации на Украине, где он выступил с "одобрением действий РФ". После дачи показаний Гарабина отпустили. В июне 2023 года прокуратура выдвинула против него обвинение по статье, максимальное наказание по которой предполагает три года лишения свободы. Гарабин заявлял, что готов повторить свое высказывание, и выражал уверенность в том, что Россия не нарушила международное право. Судебный процесс начался в апреле 2025 года, а в мае 2025 года суд оправдал Гарабина.
“Верховный суд подтвердил оправдательный приговор Специализированного суда по уголовным делам от мая 2025 года”, - говорится в сообщении издания во вторник.
Обжаловать приговор пыталась прокуратура, ее жалоба была отклонена.
Гарабину было предъявлено обвинение в проступке, связанном с "одобрением преступных деяний и действиями, которые порочат нацию или расу". Он неоднократно заявлял о своей невиновности, а его защитник называл обвинение политически мотивированным.
Гарабин, которому на данный момент 68 лет, был одним из кандидатов на президентских выборах в Словакии в 2019 году, по итогам первого тура он занял третье место. В президентской гонке в 2024 году он также занял третье место по итогам первого тура.
