https://ria.ru/20260113/slovakiya-2067679020.html
В Словакии более 120 человек получили травмы из-за непогоды, пишут СМИ
В Словакии более 120 человек получили травмы из-за непогоды, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2026
В Словакии более 120 человек получили травмы из-за непогоды, пишут СМИ
Более 120 человек получили травмы из-за непогоды в Словакии, в республике за день было также зарегистрировано более 50 дорожно-транспортных происшествий,... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T20:25:00+03:00
2026-01-13T20:25:00+03:00
2026-01-13T20:25:00+03:00
в мире
словакия
братиславский край
братислава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892913334_0:211:2199:1448_1920x0_80_0_0_b34c4a31a8a993de88c7ebb8939cb58e.jpg
https://ria.ru/20260111/stambul-2067270658.html
словакия
братиславский край
братислава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892913334_75:0:2026:1463_1920x0_80_0_0_42e46a97d8498fd1b854b5f02b9d2d7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, братиславский край, братислава
В мире, Словакия, Братиславский край, Братислава
В Словакии более 120 человек получили травмы из-за непогоды, пишут СМИ
Denník N: более 120 человек получили травмы из-за непогоды в Словакии