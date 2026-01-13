Рейтинг@Mail.ru
В Словакии более 120 человек получили травмы из-за непогоды, пишут СМИ
20:25 13.01.2026
В Словакии более 120 человек получили травмы из-за непогоды, пишут СМИ
в мире
словакия
братиславский край
братислава
словакия
братиславский край
братислава
в мире, словакия, братиславский край, братислава
В мире, Словакия, Братиславский край, Братислава
БРАТИСЛАВА, 13 янв - РИА Новости. Более 120 человек получили травмы из-за непогоды в Словакии, в республике за день было также зарегистрировано более 50 дорожно-транспортных происшествий, сообщило словацкое издание Denník N.
"Помощь спасателей сегодня из-за погоды понадобилась при 128 травмах и 54 дорожно-транспортных происшествиях. Самое большое количество травм зарегистрировано в Братиславском крае, больше всего ДТП - в Нитрянской крае", - говорится в сообщении издания во вторник.
Предостережения из-за гололеда в республике действуют до обеда среды.
Работа аэропорта в Братиславе также приостанавливалась во вторник из-за неблагоприятных погодных условий, она была возобновлена после обеда.
Международный аэропорт аэропорт имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Аэропорт в Стамбуле отменил десять процентов рейсов из-за непогоды
11 января, 20:54
 
