Срок следствия по делу экс-начальника ГУ МЧС КБР продлили

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу бывшего начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике генерал-майора Михаила Надежина по делу о получении взятки продлен до февраля, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.