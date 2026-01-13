Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
00:20 13.01.2026
Обломки БПЛА повредили скорую в Ельце
Обломки БПЛА повредили скорую в Ельце
Обломки БПЛА повредили скорую в Ельце

Обломки БПЛА повредили скорую, которая ехала к пострадавшему в Ельце

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Машина скорой помощи оказалась под ударом обломков БПЛА в Липецкой области, получила повреждения, но продолжила движение к пострадавшему, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По данным Минобороны РФ, с 20.00 мск до 23.00 мск понедельника дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили восемь БПЛА над Липецкой областью. Артамонов сообщал об одном пострадавшем - тот получил осколочные ранения и был доставлен в больницу.
"Отдельно отмечу героизм наших медиков. Машина скорой помощи оказалась под ударом обломков и получила повреждения, но врачи не остановились и продолжили движение к пострадавшему", - написал губернатор в Telegram-канале.
Кроме того, пожарные оперативно ликвидировали возгорания, начавшиеся после падения обломков БПЛА, в нескольких частных домах в Ельце. Также, по словам Артамонова, повреждено остекление в трехэтажном жилом доме и ряде частных домов.
В Липецкой области в промышленной зоне упал беспилотник
Вчера, 22:30
