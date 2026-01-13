https://ria.ru/20260113/skoraya-2067484358.html
Обломки БПЛА повредили скорую в Ельце
Обломки БПЛА повредили скорую в Ельце - РИА Новости, 13.01.2026
Обломки БПЛА повредили скорую в Ельце
Машина скорой помощи оказалась под ударом обломков БПЛА в Липецкой области, получила повреждения, но продолжила движение к пострадавшему, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
липецкая область
елец
игорь артамонов
министерство обороны рф (минобороны рф)
липецкая область
елец
Обломки БПЛА повредили скорую в Ельце
Обломки БПЛА повредили скорую, которая ехала к пострадавшему в Ельце