https://ria.ru/20260113/sk-2067648842.html
СК привлек к делу о смерти младенцев в Новокузнецке опытных экспертов
СК привлек к делу о смерти младенцев в Новокузнецке опытных экспертов - РИА Новости, 13.01.2026
СК привлек к делу о смерти младенцев в Новокузнецке опытных экспертов
Следователи, криминалисты и эксперты Центрального аппарата Следственного комитета России привлечены к расследованию смерти новорожденных в роддоме в... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:39:00+03:00
2026-01-13T17:39:00+03:00
2026-01-13T18:19:00+03:00
новокузнецк
следственный комитет россии (ск рф)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
происшествия
россия
кемеровская область
александр бастрыкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260113/proisshestviya-2067584567.html
новокузнецк
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новокузнецк, следственный комитет россии (ск рф), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, происшествия, россия, кемеровская область, александр бастрыкин
Новокузнецк, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Происшествия, Россия, Кемеровская область, Александр Бастрыкин
СК привлек к делу о смерти младенцев в Новокузнецке опытных экспертов
Эксперты Центрального аппарата СК расследует смерть младенцев в Новокузнецке