17:39 13.01.2026 (обновлено: 18:19 13.01.2026)
СК привлек к делу о смерти младенцев в Новокузнецке опытных экспертов
СК привлек к делу о смерти младенцев в Новокузнецке опытных экспертов

Эксперты Центрального аппарата СК расследует смерть младенцев в Новокузнецке

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следователи, криминалисты и эксперты Центрального аппарата Следственного комитета России привлечены к расследованию смерти новорожденных в роддоме в Новокузнецке по указанию председателя СК РФ Александра Бастрыкина, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
"По указанию главы ведомства к расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России", - говорится в сообщении.
Новокузнецкий родильный дом № 1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
НовокузнецкСледственный комитет России (СК РФ)Смерть новорожденных в роддоме в НовокузнецкеПроисшествияРоссияКемеровская областьАлександр Бастрыкин
 
 
