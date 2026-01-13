СК привлек к делу о смерти младенцев в Новокузнецке опытных экспертов

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следователи, криминалисты и эксперты Центрального аппарата Следственного комитета России привлечены к расследованию смерти новорожденных в роддоме в Новокузнецке по указанию председателя СК РФ Александра Бастрыкина, сообщили РИА Новости в СК РФ.