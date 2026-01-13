Рейтинг@Mail.ru
15:11 13.01.2026 (обновлено: 15:12 13.01.2026)
Фигурантке дела о гибели блогера Бурцевой предъявят новое обвинение
Фигурантке дела о гибели блогера Бурцевой предъявят новое обвинение
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Фигурантке дела о гибели блогера Бурцевой предъявят новое обвинение

СК: фигурантке дела о гибели блогера Бурцевой предъявят новое обвинение

© Фото : СК РФ по городу МосквеТабличка на здании СК РФ по городу Москве
Табличка на здании СК РФ по городу Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : СК РФ по городу Москве
Табличка на здании СК РФ по городу Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Обвиняемой по делу о гибели пациентки в одном из московских медцентров вменили также незаконное осуществление медицинской деятельности, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ.
Ранее главк сообщал, что 4 января в частной клинике в Токмаковом переулке у пациентки резко ухудшилось состояние после проведения медицинских и косметологических процедур. Она была госпитализирована, но скончалась в больнице. Женщине, проводившей процедуры, было предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.
Как сообщили во вторник в ведомстве, в ходе расследования установлено, что фигурантка, осознавая, что не имеет высшего медицинского образования, а также обязательной лицензии, провела процедуру с инъекционным введением, что привело к резкому ухудшению состояния здоровья пациентки и анафилактическому шоку, с которым она была доставлена в одну из городских больниц, где скончалась в тот же день.
"В ближайшее время (фигурантке - ред.) будет также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказали в столичном главке.
Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать перед Басманным районным судом Москвы об избрании обвиняемой меры пресечения, связанной с лишением свободы.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что погибшая - 38-летняя блогер Юлия Бурцева.
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала