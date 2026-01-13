Фигурантке дела о гибели блогера Бурцевой предъявят новое обвинение

Ранее главк сообщал, что 4 января в частной клинике в Токмаковом переулке у пациентки резко ухудшилось состояние после проведения медицинских и косметологических процедур. Она была госпитализирована, но скончалась в больнице. Женщине, проводившей процедуры, было предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили во вторник в ведомстве, в ходе расследования установлено, что фигурантка, осознавая, что не имеет высшего медицинского образования, а также обязательной лицензии, провела процедуру с инъекционным введением, что привело к резкому ухудшению состояния здоровья пациентки и анафилактическому шоку, с которым она была доставлена в одну из городских больниц, где скончалась в тот же день.