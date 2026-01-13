https://ria.ru/20260113/sk-2067591584.html
Появились подробности о роддоме в Новокузнецке, где умерли младенцы
Появились подробности о роддоме в Новокузнецке, где умерли младенцы - РИА Новости, 13.01.2026
Появились подробности о роддоме в Новокузнецке, где умерли младенцы
В новокузнецком роддоме, где умерли девять младенцев, в сентябре также погиб новорожденный, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T13:58:00+03:00
2026-01-13T13:58:00+03:00
2026-01-13T17:17:00+03:00
происшествия
новокузнецк
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067566976_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6f6c369132d86136471287c0697f276b.jpg
https://ria.ru/20260113/proisshestviya-2067584567.html
https://ria.ru/20260113/prichina-2067578888.html
https://ria.ru/20260113/gosduma-2067585012.html
новокузнецк
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067566976_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_099c9ad6584f90d2462f8de9144b1e60.jpg
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме
2026-01-13T13:58
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Появились подробности о роддоме в Новокузнецке, где умерли младенцы
СК уже возбуждал дело после смерти младенца в роддоме в Новокузнецке в сентябре
КЕМЕРОВО, 13 янв — РИА Новости. В новокузнецком роддоме, где умерли девять младенцев, в сентябре также погиб новорожденный, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.
«
"Возбуждено было уголовное дело по статье 118 УК России по факту причинения тяжкого вреда здоровью матери", — сказал собеседник агентства.
В сентябре в соцсетях появилась история жительницы Новокузнецка
о том, что во время родов ребенку ее сестры оторвали руку, девочка умерла. Ее привезли в роддом со схватками на сроке 21 неделя и четыре дня. Позже пост пропал. Тогда региональное управление СК
начало доследственную проверку.
С начала января в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных. Минздрав Кузбасса уточнил, что они были с внутриутробной инфекцией. Сейчас четверо детей находятся в отделении интенсивной терапии. На время проверки стационар закрыли, в городе продолжает работать роддом № 2.
Как рассказала РИА Новости одна из пациенток, ее ребенок из-за кислородного голодания во время родов остался инвалидом, а врачи вели себя по-хамски. Беременность при этом протекала нормально. Она жаловалась в Росздравнадзор и другие инстанции, но после проверки эксперты пришли к выводу, что врачи сделали все грамотно, а причиной инвалидности стала некая инфекция.
По словам другой женщины, она едва не умерла из-за кровотечения, на которое в больнице обратили внимание только через сутки. Это произошло в июле 2022-го.
С 2015 года в роддоме провели более ста проверок. "Рекордсменом" по числу выявленных нарушений (219) стал внеплановый контроль соблюдения требований пожарной безопасности в 2021-м. За два года медучреждению выдали 169 предостережений.
Возбуждено дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. В ситуации разбираются Росздравнадзор
и прокуратура. От должности отстранили главврача Новокузнецкой клинической больницы Виталия Хераскова.
С 1 декабря по 11 января в стационаре приняли роды 234 раза, 17 детей были в крайне тяжелом состоянии, 16 из них — недоношенные. По данным издания ngs42.ru, трое новорожденных умерли в один день.
После инцидента в Новокузнецке все роддома и перинатальные центры в Кемеровской области проверят на готовность к самым сложным случаям. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала сделать выводы из трагедии на федеральном уровне, чтобы она не повторилась.