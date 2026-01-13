Рейтинг@Mail.ru
СК объяснил долгое расследование дела пилота Белова - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/sk-2067530613.html
СК объяснил долгое расследование дела пилота Белова
СК объяснил долгое расследование дела пилота Белова - РИА Новости, 13.01.2026
СК объяснил долгое расследование дела пилота Белова
Расследование уголовного дела пилота Сергея Белова, посадившего лайнер в поле в Новосибирской области, было долгим из-за того, что следователи изучали не только РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T10:11:00+03:00
2026-01-13T10:11:00+03:00
происшествия
омск
новосибирская область
россия
сергей белов
уральские авиалинии
следственный комитет россии (ск рф)
airbus
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895788120_0:177:1248:878_1920x0_80_0_0_775e208dd39a632fd55feb4f72f12513.jpg
https://ria.ru/20251119/belov-2055994741.html
https://ria.ru/20250324/pilot-2006924105.html
омск
новосибирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895788120_0:0:1244:932_1920x0_80_0_0_6b171d297890218ed390e85804ff86ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, новосибирская область, россия, сергей белов, уральские авиалинии, следственный комитет россии (ск рф), airbus, airbus а320
Происшествия, Омск, Новосибирская область, Россия, Сергей Белов, Уральские авиалинии, Следственный комитет России (СК РФ), Airbus, Airbus А320
СК объяснил долгое расследование дела пилота Белова

В СК объяснили долгий срок расследования дела посадившего самолет в поле пилота

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Расследование уголовного дела пилота Сергея Белова, посадившего лайнер в поле в Новосибирской области, было долгим из-за того, что следователи изучали не только действия летчика, но и производственную деятельность авиакомпании, сообщил журналистам первый замруководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимир Ануфриев.
Белов, который в сентябре 2023 года без жертв посадил пассажирский самолет рейсом Сочи-Омск авиакомпании "Уральские авиалинии" на пшеничное поле под Новосибирском, обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В ноябре Центральный райсуд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Омский областной суд 20 января рассмотрит апелляционные жалобы на это постановление.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Пилот, посадивший самолет под Новосибирском, согласился с решением суда
19 ноября 2025, 13:33
«

"Достаточно длинный срок расследования обусловлен тем, что мы давали оценку не только действиям командира воздушного судна и пилотов, но и изучали деятельность авиакомпании в области организации полетной деятельности, то есть инструктажи, брифинги указания, то есть производственно-коммерческая деятельность авиапредприятия. Мы проверяли, действительно ли связано ошибочное решение командира воздушного судна с теми правилами, которые действовали в авиакомпании. Именно поэтому расследование было такое длительное", - рассказал Ануфриев.

Он также сообщил, что уголовное дело пилота расследовано полно и качественно, а если суд в итоге отправит его на дорасследование, оно не займет много времени.
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления.
Следствие считает, что Белов при отсутствии препятствий для безопасной посадки самолета в аэропорту назначения в Омске, нарушая правила, принял решение о перелете в аэропорт Новосибирска. При перелете самолета с технеисправностью гидросистемы и неубранными внутрь корпуса самолета шасси, вызвавшими повышенный расход топлива и его выработку, возникла реальная угроза отказа двигателей самолета. В итоге Белов решил вынужденно посадить самолет на сельскохозяйственное поле в Убинском районе Новосибирской области. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей.
Эдуард Семенов - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Второго пилота, посадившего A320 в поле под Новосибирском, уволили
24 марта 2025, 12:58
 
ПроисшествияОмскНовосибирская областьРоссияСергей БеловУральские авиалинииСледственный комитет России (СК РФ)AirbusAirbus А320
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала