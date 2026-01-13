СК объяснил долгое расследование дела пилота Белова

«

"Достаточно длинный срок расследования обусловлен тем, что мы давали оценку не только действиям командира воздушного судна и пилотов, но и изучали деятельность авиакомпании в области организации полетной деятельности, то есть инструктажи, брифинги указания, то есть производственно-коммерческая деятельность авиапредприятия. Мы проверяли, действительно ли связано ошибочное решение командира воздушного судна с теми правилами, которые действовали в авиакомпании. Именно поэтому расследование было такое длительное", - рассказал Ануфриев.