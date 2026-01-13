СК объяснил долгое расследование дела пилота Белова

НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Расследование уголовного дела пилота Сергея Белова, посадившего лайнер в поле в Новосибирской области, было долгим из-за того, что следователи изучали не только действия летчика, но и производственную деятельность авиакомпании, сообщил журналистам первый замруководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимир Ануфриев.
Белов, который в сентябре 2023 года без жертв посадил пассажирский самолет рейсом Сочи-Омск авиакомпании "Уральские авиалинии" на пшеничное поле под Новосибирском, обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В ноябре Центральный райсуд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Омский областной суд 20 января рассмотрит апелляционные жалобы на это постановление.
"Достаточно длинный срок расследования обусловлен тем, что мы давали оценку не только действиям командира воздушного судна и пилотов, но и изучали деятельность авиакомпании в области организации полетной деятельности, то есть инструктажи, брифинги указания, то есть производственно-коммерческая деятельность авиапредприятия. Мы проверяли, действительно ли связано ошибочное решение командира воздушного судна с теми правилами, которые действовали в авиакомпании. Именно поэтому расследование было такое длительное", - рассказал Ануфриев.
Он также сообщил, что уголовное дело пилота расследовано полно и качественно, а если суд в итоге отправит его на дорасследование, оно не займет много времени.
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления.
Следствие считает, что Белов при отсутствии препятствий для безопасной посадки самолета в аэропорту назначения в Омске, нарушая правила, принял решение о перелете в аэропорт Новосибирска. При перелете самолета с технеисправностью гидросистемы и неубранными внутрь корпуса самолета шасси, вызвавшими повышенный расход топлива и его выработку, возникла реальная угроза отказа двигателей самолета. В итоге Белов решил вынужденно посадить самолет на сельскохозяйственное поле в Убинском районе Новосибирской области. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей.
