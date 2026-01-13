Рейтинг@Mail.ru
Симоньян прокомментировала отмену показа фильма RT в Швейцарии - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/simonjan-2067662999.html
Симоньян прокомментировала отмену показа фильма RT в Швейцарии
Симоньян прокомментировала отмену показа фильма RT в Швейцарии - РИА Новости, 13.01.2026
Симоньян прокомментировала отмену показа фильма RT в Швейцарии
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила "нейтральность" Швейцарии после решения об отмене показа РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T18:38:00+03:00
2026-01-13T18:38:00+03:00
в мире
швейцария
маргарита симоньян
телеканал rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_0:251:3135:2014_1920x0_80_0_0_b87b3f3207c51f144842320ae4d1ee80.jpg
https://ria.ru/20251014/es-2048259130.html
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_f653b1665b992248721c90de6d676823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, маргарита симоньян, телеканал rt
В мире, Швейцария, Маргарита Симоньян, Телеканал RT
Симоньян прокомментировала отмену показа фильма RT в Швейцарии

Симоньян прокомментировала отмену показа фильма RT о Майдане в Швейцарии

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила "нейтральность" Швейцарии после решения об отмене показа документального фильма телеканала RT о Майдане.
"Нейтральный отказ 'нейтральной' страны", - написала Симоньян в Telegram после того, как власти швейцарской коммуны отменили показ фильма RT о Майдане.
Показ документального фильма RT "Майдан: поворот на войну" должен был пройти в коммуне Муральто на юге Швейцарии 29 января. С инициативой выступили швейцарские ассоциации HelvEthica Ticino и "Друзья конституции". Однако власти Муральто решили отменить показ, указав причиной риски возникновения "напряженности или нарушения общественного порядка".
Флаг России, вывешенный в знак протеста - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Италии активисты вывесили флаг России в знак поддержки показов RT
14 октября 2025, 20:05
 
В миреШвейцарияМаргарита СимоньянТелеканал RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала