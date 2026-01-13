Рейтинг@Mail.ru
04:27 13.01.2026 (обновлено: 10:06 13.01.2026)
Власти Швеции заявили о возможной угрозе со стороны США
Власти Швеции заявили о возможной угрозе со стороны США

Флаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Швеция может стать приоритетной целью для США после Гренландии из-за запасов минеральных ресурсов, заявила вице-премьер, министр энергетики и промышленности страны Эбба Буш.
"Мы должны сами решить, как ими (ресурсами. — Прим. ред.) управлять. Я хочу, чтобы Швецию было трудно победить и чтобы лидерам, таким как Дональд Трамп, <…> было сложнее заполучить Швецию", — пояснила она.

Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Медведев пошутил, что Трампу стоит поторопиться с Гренландией
12 января, 22:11
Вице-премьер призвала укреплять горнодобывающую промышленность. По ее словам, правительство планирует представить более радикальную стратегию развития сырьевой отрасли, сосредоточив внимание на укреплении безопасности поставок и независимости Швеции.
"Нам нужно начать мыслить в более радикальном направлении, учитывая, что Соединенные Штаты сейчас вторгаются в отдельные страны и заявляют о контроле над всем", — добавила Буш.
Накануне министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что позиция Белого дома по Гренландии создает неопределенность в НАТО.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В конгресс внесли проект "Об аннексии Гренландии"
12 января, 22:57

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз отмечал, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение США присоединить эту территорию.
Ситуация обострилась после военной операции Штатов в Венесуэле в начале января. Тогда Трамп вновь заявил, что США нуждаются в Гренландии. Незадолго до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Все это вызвало резкую критику в самой Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили риторику Вашингтона и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США окажутся реальными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Гренландия нам в помощь: Россия заставила считаться со своими интересами
11 января, 08:00
 
