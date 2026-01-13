Власти Швеции заявили о возможной угрозе со стороны США

"Мы должны сами решить, как ими (ресурсами. — Прим. ред.) управлять. Я хочу, чтобы Швецию было трудно победить и чтобы лидерам, таким как Дональд Трамп, <…> было сложнее заполучить Швецию", — пояснила она.

"Нам нужно начать мыслить в более радикальном направлении, учитывая, что Соединенные Штаты сейчас вторгаются в отдельные страны и заявляют о контроле над всем", — добавила Буш.

Все это вызвало резкую критику в самой Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили риторику Вашингтона и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.