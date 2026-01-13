Рейтинг@Mail.ru
В правительстве Швеции резко высказались об угрозе со стороны США - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:27 13.01.2026 (обновлено: 07:32 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/shvetsiya-2067499225.html
В правительстве Швеции резко высказались об угрозе со стороны США
В правительстве Швеции резко высказались об угрозе со стороны США - РИА Новости, 13.01.2026
В правительстве Швеции резко высказались об угрозе со стороны США
Швеция может стать приоритетной целью для США после Гренландии из-за запасов минеральных ресурсов, с таким предупреждением выступила вице-премьер и министр... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T04:27:00+03:00
2026-01-13T07:32:00+03:00
в мире
гренландия
швеция
сша
дональд трамп
ларс лёкке расмуссен
метте фредериксен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
https://ria.ru/20260112/grenlandiya-2067355357.html
https://ria.ru/20260107/shvetsija-2066764048.html
https://ria.ru/20260113/dotkom-2067497391.html
https://ria.ru/20260112/grenlandiya-2067477896.html
гренландия
швеция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_635:470:2739:2048_1920x0_80_0_0_86a3ccc909a9ac1ba4c1d44cf3739365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, швеция, сша, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен, метте фредериксен, нато, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Швеция, США, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен, Метте Фредериксен, НАТО, Удары США по Венесуэле
В правительстве Швеции резко высказались об угрозе со стороны США

Bице-премьер Швеции Буш назвала свою страну целью США после Гренландии

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Швеция может стать приоритетной целью для США после Гренландии из-за запасов минеральных ресурсов, с таким предупреждением выступила вице-премьер и министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш.
Объясняя необходимость укрепления горнодобывающей промышленности, Буш предупредила, что минеральные ресурсы могут привлечь Трампа, сделав Швецию приоритетной целью после Гренландии.
Пол Йонсон - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Глава Минобороны Швеции отреагировал на заявления Трампа о Гренландии
Вчера, 12:58
"Поэтому мы должны сами решить, как ими (Ресурсами. — Прим. Ред.) управлять. Я хочу, чтобы Швецию было трудно победить, и чтобы лидерам, таким как Дональд Трамп, <…> было сложнее заполучить Швецию", — пояснила она.
По словам Буш, правительство планирует представить более радикальную стратегию развития сырьевой отрасли, сосредоточив внимание на укреплении безопасности поставок и независимости Швеции.
"Нам нужно начать мыслить в более радикальном направлении, учитывая, что Соединенные Штаты сейчас вторгаются в отдельные страны и заявляют о контроле над всем", — сказала вице-премьер.
Флаги на территории посольства Швеции - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Вкладом Швеции в гарантии Киеву будут поставки истребителей, заявил премьер
7 января, 16:27
Вчера министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил телеканалу SVT, что позиция администрации президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии создает неопределенность в НАТО.

Планы Трампа по Гренландии

В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты — близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Дотком заявил, что притязания США на Гренландию разрушают НАТО
04:02
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Конгрессмен: соперникам США нельзя контролировать Гренландию
Вчера, 23:14
 
В миреГренландияШвецияСШАДональд ТрампЛарс Лёкке РасмуссенМетте ФредериксенНАТОУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала