В правительстве Швеции резко высказались об угрозе со стороны США

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Швеция может стать приоритетной целью для США после Гренландии из-за запасов минеральных ресурсов, с таким предупреждением выступила вице-премьер и министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш.
Объясняя необходимость укрепления горнодобывающей промышленности, Буш предупредила, что минеральные ресурсы могут привлечь Трампа, сделав Швецию приоритетной целью после Гренландии.
"Поэтому мы должны сами решить, как ими (Ресурсами. — Прим. Ред.) управлять. Я хочу, чтобы Швецию было трудно победить, и чтобы лидерам, таким как Дональд Трамп, <…> было сложнее заполучить Швецию", — пояснила она.
По словам Буш, правительство планирует представить более радикальную стратегию развития сырьевой отрасли, сосредоточив внимание на укреплении безопасности поставок и независимости Швеции.
"Нам нужно начать мыслить в более радикальном направлении, учитывая, что Соединенные Штаты сейчас вторгаются в отдельные страны и заявляют о контроле над всем", — сказала вице-премьер.
Планы Трампа по Гренландии
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты — близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.