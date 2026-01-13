В правительстве Швеции резко высказались об угрозе со стороны США

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Швеция может стать приоритетной целью для США после Гренландии из-за запасов минеральных ресурсов, с таким предупреждением Швеция может стать приоритетной целью для США после Гренландии из-за запасов минеральных ресурсов, с таким предупреждением выступила вице-премьер и министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш.

Объясняя необходимость укрепления горнодобывающей промышленности, Буш предупредила, что минеральные ресурсы могут привлечь Трампа , сделав Швецию приоритетной целью после Гренландии

"Поэтому мы должны сами решить, как ими (Ресурсами. — Прим. Ред.) управлять. Я хочу, чтобы Швецию было трудно победить, и чтобы лидерам, таким как Дональд Трамп, <…> было сложнее заполучить Швецию", — пояснила она.

По словам Буш, правительство планирует представить более радикальную стратегию развития сырьевой отрасли, сосредоточив внимание на укреплении безопасности поставок и независимости Швеции.

"Нам нужно начать мыслить в более радикальном направлении, учитывая, что Соединенные Штаты сейчас вторгаются в отдельные страны и заявляют о контроле над всем", — сказала вице-премьер.

Вчера министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил телеканалу SVT, что позиция администрации президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии создает неопределенность в НАТО

Планы Трампа по Гренландии

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты — близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.