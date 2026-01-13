В Швейцарии отменили показ документального фильма RT о Майдане

ЖЕНЕВА, 13 янв — РИА Новости. Власти швейцарского кантона Тичино отменили показ документального фильма телеканала RT "Майдан: поворот на войну", следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Фильм должны были показать 29 января в коммуне Муральто. С инициативой выступили швейцарские ассоциации HelvEthica Ticino и "Друзья конституции".

Но городской совет Муральто отменил мероприятие.

"После тщательного анализа, проведенного муниципалитетом, мы настоящим сообщаем вам, что разрешение на показ документального фильма "Майдан: поворот на войну" <…> отозвано", — говорится в письме, направленном в HelvEthica Ticino.

Причиной такого решения городской совет назвал "предотвращение возможной напряженности или нарушения общественного порядка".

В анонсе на сайте HelvEthica Ticino отмечается, что фильм снимался с 2014 по 2022 год и все это время ДНР ЛНР ежедневно подвергались обстрелам со стороны украинской армии.

"Съемочная группа хотела привлечь внимание украинских властей к обстрелам и гибели мирных жителей в Донбассе , но правительство никак не отреагировало", — говорится в публикации.

На показе должны были присутствовать итальянские журналисты Элизео Бертолази и Винченцо Лоруссо, которые работали в Донбассе.

Как добавила газета Regione , муниципалитет Муральто отменил показ из-за протестов украинцев, проживающих в Тичино

Швейцария не входит в ЕС НАТО , но присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России. Швейцарские военные постоянно участвуют в учениях вместе со странами НАТО.