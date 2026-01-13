Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии отменили показ документального фильма RT о Майдане - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 13.01.2026 (обновлено: 16:17 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/shvejtsarija-2067593548.html
В Швейцарии отменили показ документального фильма RT о Майдане
В Швейцарии отменили показ документального фильма RT о Майдане - РИА Новости, 13.01.2026
В Швейцарии отменили показ документального фильма RT о Майдане
Власти швейцарского кантона Тичино отменили показ документального фильма телеканала RT "Майдан: поворот на войну", следует из документа, имеющегося в... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:02:00+03:00
2026-01-13T16:17:00+03:00
в мире
россия
швейцария
донбасс
сергей гармонин
сергей лавров
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg
https://ria.ru/20251014/es-2048259130.html
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057417819.html
https://ria.ru/20251223/video-2064032520.html
россия
швейцария
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_39c3b9022035d4ca397ebfbb8a010a71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, швейцария, донбасс, сергей гармонин, сергей лавров, нато, евросоюз, оон, телеканал rt
В мире, Россия, Швейцария, Донбасс, Сергей Гармонин, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, ООН, Телеканал RT
В Швейцарии отменили показ документального фильма RT о Майдане

В Швейцарии отменили показ фильма RT о Майдане из-за якобы риска беспорядков

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 13 янв — РИА Новости. Власти швейцарского кантона Тичино отменили показ документального фильма телеканала RT "Майдан: поворот на войну", следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Фильм должны были показать 29 января в коммуне Муральто. С инициативой выступили швейцарские ассоциации HelvEthica Ticino и "Друзья конституции".
Флаг России, вывешенный в знак протеста - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Италии активисты вывесили флаг России в знак поддержки показов RT
14 октября 2025, 20:05
Но городской совет Муральто отменил мероприятие.
"После тщательного анализа, проведенного муниципалитетом, мы настоящим сообщаем вам, что разрешение на показ документального фильма "Майдан: поворот на войну" <…> отозвано", — говорится в письме, направленном в HelvEthica Ticino.
Причиной такого решения городской совет назвал "предотвращение возможной напряженности или нарушения общественного порядка".
В анонсе на сайте HelvEthica Ticino отмечается, что фильм снимался с 2014 по 2022 год и все это время ДНР и ЛНР ежедневно подвергались обстрелам со стороны украинской армии.
"Съемочная группа хотела привлечь внимание украинских властей к обстрелам и гибели мирных жителей в Донбассе, но правительство никак не отреагировало", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лавров рассказал, за что на Западе не любят RT и Sputnik
25 ноября 2025, 14:45
На показе должны были присутствовать итальянские журналисты Элизео Бертолази и Винченцо Лоруссо, которые работали в Донбассе.
Как добавила газета Regione, муниципалитет Муральто отменил показ из-за протестов украинцев, проживающих в Тичино.
Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России. Швейцарские военные постоянно участвуют в учениях вместе со странами НАТО.
Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, Швейцария утратила нейтральный статус и Москва не намерена оставлять без внимания ее враждебные шаги. По словам посла в Берне Сергея Гармонина, швейцарские СМИ ведут против России целенаправленную и проплаченную медиакампанию, чтобы надавить на власти конфедерации. Происходящее он назвал "антироссийской истерией" и также выразил мнение, что швейцарского нейтралитета больше нет.
Рождественское видеопоздравление для европейцев от телеканала RT - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
RT опубликовал ироничное рождественское поздравление для европейцев
23 декабря 2025, 11:11
 
В миреРоссияШвейцарияДонбассСергей ГармонинСергей ЛавровНАТОЕвросоюзООНТелеканал RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала