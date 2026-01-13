https://ria.ru/20260113/shvejtsarija-2067593548.html
В Швейцарии отменили показ документального фильма RT о Майдане
В Швейцарии отменили показ документального фильма RT о Майдане - РИА Новости, 13.01.2026
В Швейцарии отменили показ документального фильма RT о Майдане
ЖЕНЕВА, 13 янв — РИА Новости.
ЖЕНЕВА, 13 янв — РИА Новости. Власти швейцарского кантона Тичино отменили показ документального фильма телеканала RT "Майдан: поворот на войну", следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Фильм должны были показать 29 января в коммуне Муральто. С инициативой выступили швейцарские ассоциации HelvEthica Ticino и "Друзья конституции".
Но городской совет Муральто отменил мероприятие.
"После тщательного анализа, проведенного муниципалитетом, мы настоящим сообщаем вам, что разрешение на показ документального фильма "Майдан: поворот на войну" <…> отозвано", — говорится в письме, направленном в HelvEthica Ticino.
Причиной такого решения городской совет назвал "предотвращение возможной напряженности или нарушения общественного порядка".
В анонсе на сайте HelvEthica Ticino
отмечается, что фильм снимался с 2014 по 2022 год и все это время ДНР
и ЛНР
ежедневно подвергались обстрелам со стороны украинской армии.
"Съемочная группа хотела привлечь внимание украинских властей к обстрелам и гибели мирных жителей в Донбассе
, но правительство никак не отреагировало", — говорится в публикации.
На показе должны были присутствовать итальянские журналисты Элизео Бертолази и Винченцо Лоруссо, которые работали в Донбассе.
Как добавила газета Regione
, муниципалитет Муральто отменил показ из-за протестов украинцев, проживающих в Тичино
.
Швейцария не входит в ЕС
и НАТО
, но присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России. Швейцарские военные постоянно участвуют в учениях вместе со странами НАТО.
Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров
, Швейцария утратила нейтральный статус и Москва не намерена оставлять без внимания ее враждебные шаги. По словам посла в Берне Сергея Гармонина
, швейцарские СМИ ведут против России целенаправленную и проплаченную медиакампанию, чтобы надавить на власти конфедерации. Происходящее он назвал "антироссийской истерией" и также выразил мнение, что швейцарского нейтралитета больше нет.