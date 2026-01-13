Раде не хватило голосов для назначения Шмыгаля министром энергетики

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Верховной раде Украины во вторник не хватило голосов, чтобы перейти к назначению экс-главы цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны, сообщает депутат украинского парламента Ярослав Железняк.