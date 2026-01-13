Рейтинг@Mail.ru
Раде не хватило голосов для назначения Шмыгаля министром энергетики
17:51 13.01.2026 (обновлено: 18:08 13.01.2026)
Раде не хватило голосов для назначения Шмыгаля министром энергетики
Раде не хватило голосов для назначения Шмыгаля министром энергетики - РИА Новости, 13.01.2026
Раде не хватило голосов для назначения Шмыгаля министром энергетики
Верховной раде Украины во вторник не хватило голосов, чтобы перейти к назначению экс-главы цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра... РИА Новости, 13.01.2026
верховная рада украины
министерство обороны украины
украина
в мире
министерство топлива и энергетики украины
денис шмыгаль
россия
михаил федоров
украина
россия
верховная рада украины, министерство обороны украины, украина, в мире, министерство топлива и энергетики украины, денис шмыгаль, россия, михаил федоров, владимир зеленский, служба безопасности украины
Верховная Рада Украины, Министерство обороны Украины, Украина, В мире, Министерство топлива и энергетики Украины, Денис Шмыгаль, Россия, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
Раде не хватило голосов для назначения Шмыгаля министром энергетики

Раде не хватило голосов для назначения Шмыгаля главой Минэнерго Украины

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Верховной раде Украины во вторник не хватило голосов, чтобы перейти к назначению экс-главы цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны, сообщает депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) сообщал, что комитет Верховной рады по национальной безопасности единогласно поддержал назначение Федорова на должность министра обороны Украины.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Раде сочли символичным затопление подвала Минэнерго отходами
Вчера, 16:09
"Не смогли перейти к вопросу назначения министра обороны… Все кадровые вопросы сняли, на сегодня все. Завтра попробуют еще. Страна осталась без министра энергетики, главы СБУ и министра обороны", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский ранее во вторник внес в Раду проект о назначении Федорова на должность министра обороны Украины. Рада поддержала во вторник отставку Федорова с должности министра цифровой трансформации.
Ранее во вторник украинский парламент поддержал отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны Украины, а Михаила Федорова - с должности министра цифровой трансформации.
Зеленский 5 января подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Василия Малюка. Последний тогда же заявил об уходе с должности. Также Зеленский заявил, что предложил Федорову стать министром обороны, а Шмыгалю - возглавить министерство энергетики и стать первым вице-премьером.
Спиридон Килинкаров - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
От Шмыгаля ждут невозможного спасения энергетики Украины, заявил Килинкаров
Вчера, 17:04
 
Верховная Рада УкраиныМинистерство обороны УкраиныУкраинаВ миреМинистерство топлива и энергетики УкраиныДенис ШмыгальРоссияМихаил ФедоровВладимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
 
 
