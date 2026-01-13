В Пскове суд отложил рассмотрение апелляции по делу Шлосберга*

"Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Шлосберга Л.М.*, осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ , отложено на 15 часов 26 января 2026 года", - сообщает пресс-служба.

Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.