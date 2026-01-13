В Пскове суд отложил рассмотрение апелляции по делу Шлосберга*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Псковский городской суд отложил заседание по рассмотрению апелляции по делу политика-иноагента Льва Шлосберга* о неисполнении обязанностей иностранного агента, по которому он был приговорен к 420 часам обязательных работ, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
«
"Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Шлосберга Л.М.*, осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, отложено на 15 часов 26 января 2026 года", - сообщает пресс-служба.
Журналиста Морозова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
29 декабря 2025, 15:30
Пятого ноября 2025 года мировой судья судебного участка №38 Пскова назначил Шлосбергу* 420 часов обязательных работ по обвинению в нарушении порядка деятельности иностранного агента, совершенном лицом после его привлечения к административной ответственности за это правонарушение два раза в течение года.
Объединенная пресс-служба судов Псковской области 5 декабря сообщала о возбуждении в отношении Шлосберга* уголовного дела по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). В тот же день политик был арестован.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
В декабре 2025 года Шлосберг* был весен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов