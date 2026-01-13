Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили преобразовать должность классного руководителя в школах - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/shkoly-2067542454.html
В ГД предложили преобразовать должность классного руководителя в школах
В ГД предложили преобразовать должность классного руководителя в школах - РИА Новости, 13.01.2026
В ГД предложили преобразовать должность классного руководителя в школах
Статус классных руководителей в школах следует изменить, превратив их в наставников, считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:15:00+03:00
2026-01-13T11:15:00+03:00
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968493947_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_810162ca2230e3fe93aeacef08e81839.jpg
https://ria.ru/20251224/uchitelya-2064225773.html
https://ria.ru/20251104/kanikuly-2052795082.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968493947_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d748936e8b4524e407f07986cac7c530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, образование - общество
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Образование - Общество
В ГД предложили преобразовать должность классного руководителя в школах

В Госдуме предложили изменить должность классного руководителя в школах

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкШкольный класс
Школьный класс - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Школьный класс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Статус классных руководителей в школах следует изменить, превратив их в наставников, считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
С такой идеей он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову и главе Минтруда Антону Котякову.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Госдуме предложили ввести программу "Учительский старт"
24 декабря 2025, 05:29
"Прошу рассмотреть инициативу о преобразовании должности классного руководителя. Предлагается закрепить за классными руководителями статус "наставника" и освободить их от предметной учебной нагрузки", — говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.
По мнению депутата, это поможет усилить воспитательный потенциал школы и создаст дополнительный ресурс для предупреждения возможных кризисных ситуаций.
Чернышов полагает, что классные руководители должны заниматься работой с учениками, мониторингом их психологического состояния учащихся, организацией воспитательного процесса через классные часы и тематические мероприятия. Кроме того, они должны тесно взаимодействовать с родителями, школьным психологом, социальным педагогом и советником по воспитанию. Так, уверен парламентарий, педагог-наставник сможет сосредоточиться на формировании здорового микроклимата в классе, профилактике буллинга и социального отчуждения.
Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что такие изменения станут не просто ответом на вызовы безопасности, но и долгосрочным вкладом в укрепление социального капитала нации и создание в школах той среды доверия и внимания, которой так не хватает многим детям.
Школьники пишут тест - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Депутат Госдумы поддержал идею по оптимизации школьных каникул
4 ноября 2025, 16:16
 
ОбществоБорис Чернышов (депутат)Госдума РФОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала