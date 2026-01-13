В ГД предложили преобразовать должность классного руководителя в школах

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Статус классных руководителей в школах следует изменить, превратив их в наставников, считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

С такой идеей он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову и главе Минтруда Антону Котякову.

"Прошу рассмотреть инициативу о преобразовании должности классного руководителя. Предлагается закрепить за классными руководителями статус "наставника" и освободить их от предметной учебной нагрузки", — говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.

По мнению депутата, это поможет усилить воспитательный потенциал школы и создаст дополнительный ресурс для предупреждения возможных кризисных ситуаций.

Чернышов полагает, что классные руководители должны заниматься работой с учениками, мониторингом их психологического состояния учащихся, организацией воспитательного процесса через классные часы и тематические мероприятия. Кроме того, они должны тесно взаимодействовать с родителями, школьным психологом, социальным педагогом и советником по воспитанию. Так, уверен парламентарий, педагог-наставник сможет сосредоточиться на формировании здорового микроклимата в классе, профилактике буллинга и социального отчуждения.