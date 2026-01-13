Рейтинг@Mail.ru
Поисковик оценила шансы найти пропавшую семью Усольцевых - РИА Новости, 13.01.2026
02:10 13.01.2026
Поисковик оценила шансы найти пропавшую семью Усольцевых
Поисковик оценила шансы найти пропавшую семью Усольцевых - РИА Новости, 13.01.2026
Поисковик оценила шансы найти пропавшую семью Усольцевых
Шанс найти весной тела пропавших в Красноярском крае Усольцевых, если они погибли в результате несчастного случая в тайге, есть, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T02:10:00+03:00
2026-01-13T02:10:00+03:00
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://ria.ru/20260111/semja-2067195850.html
https://ria.ru/20260110/neyroset-2067065674.html
красноярский край
россия
красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Поисковик оценила шансы найти пропавшую семью Усольцевых

РИА Новости: весной есть шанс найти тела пропавшей семьи Усольцевых

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Шанс найти весной тела пропавших в Красноярском крае Усольцевых, если они погибли в результате несчастного случая в тайге, есть, сообщила РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.
Ранее представитель регионального отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду сообщила РИА Новости, что активные поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых возобновятся только после наступления подходящих погодных условий, в том числе будут задействованы беспилотники.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Опытный походник назвал свою версию исчезновения семьи Усольцевых
11 января, 08:29
11 января, 08:29
"Да, шанс всегда есть. Людей находят через 20 лет там, где вообще в принципе невозможно было бы найти. Конечно, шанс есть. Ребята-поисковики, полиция - грамотные люди, плюс сейчас век технологий, где каждый маршрут и шаг записан. И ребята, проанализировав проделанную работу, опять поднимутся на поиски, когда будет хорошая погода, хорошие возможности. Думаю, что они пересмотрят проделанное или уже пересмотрели, и уже есть планы. Поработают там, куда не смогли дойти, там, где, возможно, в силу каких-то условий, случаев не смогли проверить. Я думаю, что шанс найти хотя бы что-то есть", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, успех поиска – это дело практики и случая. Есть множество тех, кто переживает за эту историю, но сколько бы их ни было, людей на поисках всегда не хватает - территория огромная. Тем не менее поисковики и просто неравнодушные люди со всей страны предлагают свою помощь – финансовую, информационную.
"И все зависит от условий (на месте – ред.). Хотелось бы, конечно, чтобы людей нашли и хотя бы вернули в семью, чтобы родные могли с ними попрощаться", - добавила Вульферт.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов региональным СК РФ было возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Нейросеть задействуют для поиска в Красноярском крае следов Усольцевых
10 января, 01:22
10 января, 01:22
 
Красноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
