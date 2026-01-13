https://ria.ru/20260113/sever-2067555772.html
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 13.01.2026
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли более 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сумская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
вооруженные силы украины, сумская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 185 военных в зоне действий "Севера"