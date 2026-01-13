Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 13.01.2026 (обновлено: 12:19 13.01.2026)
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 13.01.2026
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли более 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сумская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
вооруженные силы украины, сумская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 185 военных в зоне действий "Севера"

Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Мирополье Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям бригады теробороны в районах населенных пунктов Старица и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих, 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСумская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Спецоперация
 
 
