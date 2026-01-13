Онлайн-сервисам с 1 марта запретят навязывать подписки, рассказали в ГД

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В России с 1 марта 2026 года онлайн-сервисам будет запрещено автоматически списывать деньги за цифровые подписки без явного согласия пользователя, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"С 1 марта заработает мера против навязывания потребителям подписок - вступят в силу наши поправки, направленные на защиту прав граждан при оформлении цифровых подписок и других услуг с регулярной оплатой", - сказал он.

Депутат напомнил, что подписочная модель используется повсеместно, в том числе в стримингах, приложениях, онлайн-курсах, маркетплейсах.

"Но вместе с удобством она принесла и массу проблем, связанных с несанкционированными списаниями. Многие сталкивались с ситуацией, когда сервис продолжает автоматически снимать деньги, даже если человек отказался от услуги или поменял карту. Именно поэтому мы сочли необходимым законодательно защитить граждан от подобных злоупотреблений", - пояснил парламентарий.

По его словам, принятый закон запрещает компаниям использовать ранее сохраненные реквизиты карты или банковского счета без явного согласия пользователя. Он пояснил, что если человек отказался от дальнейших платежей, сервис обязан прекратить любое взаимодействие с его финансовыми данными. Также сервисы будут обязаны обеспечить простой и удобный способ отказа от использования ранее предоставленных реквизитов - в том числе в электронном виде, добавил Немкин

"Эта мера не направлена против бизнеса. Напротив, компании, которые строят отношения с клиентом на доверии, выиграют в долгосрочной перспективе. Прозрачность укрепляет репутацию, снижает уровень конфликтных ситуаций и делает рынок более зрелым. Когда человеку не нужно переживать из-за скрытых списаний, он охотнее продолжает пользоваться сервисами и чувствует себя защищенным", - рассказал депутат.

Немкин объяснил, что закон позволит предотвратить распространенные ситуации, когда списания продолжаются "по инерции", то есть после отмены подписки, смены способа оплаты или удаления карты.