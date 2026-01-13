https://ria.ru/20260113/serebro-2067629181.html
Биржевая цена на серебро установила новый рекорд
Биржевая цена на серебро установила новый рекорд - РИА Новости, 13.01.2026
Биржевая цена на серебро установила новый рекорд
Биржевая цена на серебро растет более чем на 2%, показатель впервые в истории превысил отметку в 87 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.01.2026
Биржевая цена на серебро установила новый рекорд
Биржевая цена на серебро впервые в истории превысила $87 за унцию
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Биржевая цена на серебро растет более чем на 2%, показатель впервые в истории превысил отметку в 87 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.12 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,18% - до 86,945 доллара за унцию, минутами ранее показатель впервые поднялся выше уровня в 87 долларов.