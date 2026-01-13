СМИ: сенатор США подал иск против Хегсета из-за угрозы понижения в звании

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сенатор США от штата Аризона Марк Келли подал судебный иск против шефа Пентагона Пита Хегсета, чтобы заблокировать процесс возможного понижения его военного звания в отставке и урезания пенсионных выплат, сообщает телеканал CBS.
Как отмечает телеканал, Хегсет на минувшей неделе объявил, что Пентагон "начал процедуру определения звания в отставке" для Келли, которая может привести к понижению и соответствующему урезанию пенсионных выплат. Хегсет добавил, что направил Келли официальное письмо с выговором, указав на его "безрассудное поведение", подразумевающее озвученный Келли призыв военных не подчиняться приказам властей.
"Сенатор-демократ от Аризоны Марк Келли подал гражданский иск против министра обороны Пита Хегсета, требуя заблокировать попытки Пентагона понизить его в звании и плате, что, по его утверждению, является неконституционной местью", - говорится в материале.
В иске, поданном федеральному судье, Келли утверждает, что Пентагон пытается попрать его свободу слова, защищенную законом. Телеканал при этом указывает, что в соответствии с федеральным законом, отставные военнослужащие США могут подвергаться внесудебным наказаниям или даже быть привлечены к ответственности, преданы военному суду и наказаны в соответствии с единым кодексом военной юстиции.
Пентагон 24 ноября 2025 года объявил, что проверяет обвинения в отношении бывшего военного и астронавта, а ныне сенатора-демократа Келли, ранее призвавшего военных не исполнять приказы президента США Дональда Трампа, если они противоречат закону. По данным телеканала ABC, 2 декабря Келли заявил, что Трамп и его окружение "не заставят его замолчать".
Газета Washington Post со ссылкой на источники 28 ноября того же года написала, что шеф Пентагона Пит Хегсет при ударах США по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех". В связи с этим после первой атаки 2 сентября командующие были вынуждены нанести второй удар, чтобы покончить с выжившими.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ответ на вопрос, приказывал ли Хегсет "добивать" наркоторговцев, 1 декабря отметила, что летальные удары соответствуют законам войны. На вопрос, поменяли ли власти США подходы к обращению с теми, кто выживает после ударов, в связи с сообщениями в СМИ, что при первой атаке таких якобы добивали, а в дальнейшем стали спасать, она ответила, что Белому дому неизвестно о перемене подходов к атакам на суда наркоторговцев после скандального эпизода.
