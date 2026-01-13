Рейтинг@Mail.ru
СМИ: сенатор США подал иск против Хегсета из-за угрозы понижения в звании - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 13.01.2026 (обновлено: 06:21 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/senator-2067506607.html
СМИ: сенатор США подал иск против Хегсета из-за угрозы понижения в звании
СМИ: сенатор США подал иск против Хегсета из-за угрозы понижения в звании - РИА Новости, 13.01.2026
СМИ: сенатор США подал иск против Хегсета из-за угрозы понижения в звании
Сенатор США от штата Аризона Марк Келли подал судебный иск против шефа Пентагона Пита Хегсета, чтобы заблокировать процесс возможного понижения его военного... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T06:20:00+03:00
2026-01-13T06:21:00+03:00
в мире
сша
аризона
венесуэла
пит хегсет
дональд трамп
каролин левитт
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021155630_103:579:1945:1615_1920x0_80_0_0_af71cecc0b1195c81c7dd8940e3079c1.jpg
https://ria.ru/20251219/petagon-2063408939.html
https://ria.ru/20251202/tramp-2059094820.html
сша
аризона
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021155630_0:387:2048:1923_1920x0_80_0_0_f9bcc910dc5c29d3ff5d0c90e9953135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аризона, венесуэла, пит хегсет, дональд трамп, каролин левитт, министерство обороны сша
В мире, США, Аризона, Венесуэла, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Министерство обороны США
СМИ: сенатор США подал иск против Хегсета из-за угрозы понижения в звании

CBS: сенатор США Келли подал иск против Хегсета из-за угрозы понижения в звании

© AP Photo / Virginia MayoПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сенатор США от штата Аризона Марк Келли подал судебный иск против шефа Пентагона Пита Хегсета, чтобы заблокировать процесс возможного понижения его военного звания в отставке и урезания пенсионных выплат, сообщает телеканал CBS.
Как отмечает телеканал, Хегсет на минувшей неделе объявил, что Пентагон "начал процедуру определения звания в отставке" для Келли, которая может привести к понижению и соответствующему урезанию пенсионных выплат. Хегсет добавил, что направил Келли официальное письмо с выговором, указав на его "безрассудное поведение", подразумевающее озвученный Келли призыв военных не подчиняться приказам властей.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
CNN: в Пентагоне дали совет военным на случай получения незаконных приказов
19 декабря 2025, 18:52
"Сенатор-демократ от Аризоны Марк Келли подал гражданский иск против министра обороны Пита Хегсета, требуя заблокировать попытки Пентагона понизить его в звании и плате, что, по его утверждению, является неконституционной местью", - говорится в материале.
В иске, поданном федеральному судье, Келли утверждает, что Пентагон пытается попрать его свободу слова, защищенную законом. Телеканал при этом указывает, что в соответствии с федеральным законом, отставные военнослужащие США могут подвергаться внесудебным наказаниям или даже быть привлечены к ответственности, преданы военному суду и наказаны в соответствии с единым кодексом военной юстиции.
Пентагон 24 ноября 2025 года объявил, что проверяет обвинения в отношении бывшего военного и астронавта, а ныне сенатора-демократа Келли, ранее призвавшего военных не исполнять приказы президента США Дональда Трампа, если они противоречат закону. По данным телеканала ABC, 2 декабря Келли заявил, что Трамп и его окружение "не заставят его замолчать".
Газета Washington Post со ссылкой на источники 28 ноября того же года написала, что шеф Пентагона Пит Хегсет при ударах США по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех". В связи с этим после первой атаки 2 сентября командующие были вынуждены нанести второй удар, чтобы покончить с выжившими.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ответ на вопрос, приказывал ли Хегсет "добивать" наркоторговцев, 1 декабря отметила, что летальные удары соответствуют законам войны. На вопрос, поменяли ли власти США подходы к обращению с теми, кто выживает после ударов, в связи с сообщениями в СМИ, что при первой атаке таких якобы добивали, а в дальнейшем стали спасать, она ответила, что Белому дому неизвестно о перемене подходов к атакам на суда наркоторговцев после скандального эпизода.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ: сенатор Келли заявил, что Трамп "не заставит его замолчать"
2 декабря 2025, 06:54
 
В миреСШААризонаВенесуэлаПит ХегсетДональд ТрампКаролин ЛевиттМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала