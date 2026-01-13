Рейтинг@Mail.ru
Задачи по реализации нацпроекта "Семья" выполнили в Смоленской области
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
16:38 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/semya-2067633681.html
Задачи по реализации нацпроекта "Семья" выполнили в Смоленской области
Задачи по реализации нацпроекта "Семья" выполнили в Смоленской области - РИА Новости, 13.01.2026
Задачи по реализации нацпроекта "Семья" выполнили в Смоленской области
В прошлом году все мероприятия в сфере культуры, предусмотренные в рамках реализации национального проекта "Семья", были полностью выполнены, сообщает... РИА Новости, 13.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРека Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В прошлом году все мероприятия в сфере культуры, предусмотренные в рамках реализации национального проекта "Семья", были полностью выполнены, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, на реализацию федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья" в 2025 году из федерального и областного бюджетов были направлены почти 119 миллионов рублей.
Свыше 45 миллионов рублей было выделено на капитальный ремонт культурной инфраструктуры Смоленщины: районного культурно-досугового центра в Починковском округе (12,4 миллиона рублей), детской музыкальной школы в Духовщине (9,4 миллиона рублей), Дорогобужского районного историко-краеведческого музея (3,5 миллиона рублей), Угранской районной централизованной библиотечной системы (16,4 миллиона рублей), Угранского исторического музея (1,6 миллиона рублей), Талашкинского сельского Дома культуры в Смоленском округе (2,1 миллиона рублей).
На 22 миллиона рублей было закуплено новое современное оборудование для следующих учреждений культуры: Смоленский камерный театр (11 миллионов рублей), Хиславичский районный краеведческий музей (6,6 миллиона рублей), Историко-краеведческий музей в Кардымовском округе (2,8 миллиона рублей), Десногорский историко-краеведческий музей (1,6 миллиона рублей).
В 30 миллионов рублей обошлось открытие двух библиотек нового поколения в селе Катынь (Смоленский округ) и в городе Ярцево (улица Карла Маркса, 9).
Более 21 миллиона рублей направили на оснащение шести детских школ искусств в Духовщинском, Монастырщинском, Рославльском, Смоленском и Ярцевском округах, а также в Смоленске.
В Смоленской области 102 учреждения культуры подключились к федеральной программе "Пушкинская карта", которая с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина включена в национальный проект "Семья". Из них 35 Домов культуры, 29 библиотек, 28 музеев, шесть кинотеатров, три театра и одна концертная организация.
На данный момент в регионе более 56 тысяч молодых людей владеют "Пушкинской картой". В афишу включено более 6 тысяч мероприятий, организованных в регионе: кинопоказы, спектакли, концерты, выставки и другие события. Они проходят в Домах культуры, библиотеках, музеях, кинотеатрах и театрах муниципальных образований области.
"Поручил активизировать эту работу и расширить репертуар культурных мероприятий для детей и молодежи. В каждом учреждении, которое является участником программы, должно проводиться не менее трех мероприятий в неделю", - отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Заголовок открываемого материала