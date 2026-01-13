Задачи по реализации нацпроекта "Семья" выполнили в Смоленской области

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В прошлом году все мероприятия в сфере культуры, предусмотренные в рамках реализации национального проекта "Семья", были полностью выполнены, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, на реализацию федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья" в 2025 году из федерального и областного бюджетов были направлены почти 119 миллионов рублей.

Свыше 45 миллионов рублей было выделено на капитальный ремонт культурной инфраструктуры Смоленщины: районного культурно-досугового центра в Починковском округе (12,4 миллиона рублей), детской музыкальной школы в Духовщине (9,4 миллиона рублей), Дорогобужского районного историко-краеведческого музея (3,5 миллиона рублей), Угранской районной централизованной библиотечной системы (16,4 миллиона рублей), Угранского исторического музея (1,6 миллиона рублей), Талашкинского сельского Дома культуры в Смоленском округе (2,1 миллиона рублей).

На 22 миллиона рублей было закуплено новое современное оборудование для следующих учреждений культуры: Смоленский камерный театр (11 миллионов рублей), Хиславичский районный краеведческий музей (6,6 миллиона рублей), Историко-краеведческий музей в Кардымовском округе (2,8 миллиона рублей), Десногорский историко-краеведческий музей (1,6 миллиона рублей).

В 30 миллионов рублей обошлось открытие двух библиотек нового поколения в селе Катынь (Смоленский округ) и в городе Ярцево (улица Карла Маркса, 9).

Более 21 миллиона рублей направили на оснащение шести детских школ искусств в Духовщинском, Монастырщинском, Рославльском, Смоленском и Ярцевском округах, а также в Смоленске.

В Смоленской области 102 учреждения культуры подключились к федеральной программе "Пушкинская карта", которая с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина включена в национальный проект "Семья". Из них 35 Домов культуры, 29 библиотек, 28 музеев, шесть кинотеатров, три театра и одна концертная организация.

На данный момент в регионе более 56 тысяч молодых людей владеют "Пушкинской картой". В афишу включено более 6 тысяч мероприятий, организованных в регионе: кинопоказы, спектакли, концерты, выставки и другие события. Они проходят в Домах культуры, библиотеках, музеях, кинотеатрах и театрах муниципальных образований области.