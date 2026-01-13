Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, в каком случае может сорваться сделка по Гренландии - РИА Новости, 13.01.2026
06:03 13.01.2026
Эксперт рассказал, в каком случае может сорваться сделка по Гренландии
Эксперт рассказал, в каком случае может сорваться сделка по Гренландии - РИА Новости, 13.01.2026
Эксперт рассказал, в каком случае может сорваться сделка по Гренландии
Президент США Дональд Трамп вряд ли получит контроль над Гренландией, если на промежуточных выборах в конгресс победят демократы – они будут чинить ему... РИА Новости, 13.01.2026
Эксперт рассказал, в каком случае может сорваться сделка по Гренландии

Суслов: сделка по Гренландии сорвется, если выборы в конгресс выиграют демократы

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли получит контроль над Гренландией, если на промежуточных выборах в конгресс победят демократы – они будут чинить ему препятствия во всем и могут объявить импичмент, заявил РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
"Если по итогам промежуточных выборов в конгресс победят демократы, Трампу будет сложнее и его политический капитал резко сократится, потому что ему будет чем заняться во внутренней политике. Демократы будут чинить ему препятствия во всем, объявят новый импичмент, будут проводить расследования против него, и это (сделка по Гренландии – ред.) станет в меньшей степени реализуемо. Если республиканцы сохранят контроль над конгрессом, то гораздо больше шансов, что Трампу все-таки удастся довести дело до конца с Гренландией до конца своего президентского срока", - сказал Суслов.
По словам эксперта, демократы выступают за уважительные и тесные отношения с Европой и считают, что конструктивные трансатлантические связи сами по себе являются благом и укрепляют мировые позиции США. Именно поэтому демократы резко против планов Трампа по приобретению острова.
"Если демократы по итогам выборов возьмут конгресс, хотя бы одну из палат, например, представителей, то Трампу будет гораздо сложнее реализовать свои планы по Гренландии", - заключил он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
