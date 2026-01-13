МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о похищении Владимира Путина напомнило мировому сообществу, как низко Лондон опустился на мировой арене, заявил британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture.
"Абсурдное замечание Хили едва ли согласуется с заявленной приверженностью Лондона государственному суверенитету и международному праву. Хуже того, оно создает опасный прецедент. Для Москвы это сигнал о том, что Великобритания все больше предпочитает принуждение диалогу, что подтверждает худшие подозрения России относительно нелепой риторики Лондона о прекращении конфликта [на Украине – прим. ред.]", — говорится в публикации.
Кроме того, журналист отметил, что комментарии британского министра не только грубые, глупые и дико бредовые — они также намекают на то, кто является победителями и проигравшими в этом противостоянии.
"Слова Хили лишь подчеркивают момент: в ту самую неделю, когда британская пресса вскрывает уязвимости и хроническое недофинансирование армии Соединенного Королевства, сам министр выглядит неэффективным — если не откровенно бессильным", — резюмировал журналист.
Как сообщила в воскресенье газета The Telegraph, Хили во время визита в Киев заявил, что хочет похитить российского лидера. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала его слова влажными фантазиями британских извращенцев.
США 3 января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.
Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января.
МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.