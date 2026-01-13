https://ria.ru/20260113/sbu-2067668934.html
Зеленский назначил еще одного заместителя главы СБУ
Зеленский назначил еще одного заместителя главы СБУ - РИА Новости, 13.01.2026
Зеленский назначил еще одного заместителя главы СБУ
Владимир Зеленский пописал указ о назначении Ярослава Мережко заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствует документ, опубликованный на... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T19:20:00+03:00
2026-01-13T19:20:00+03:00
2026-01-13T19:20:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
василий малюк
страна.ua
служба безопасности украины
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062072613_306:64:2650:1383_1920x0_80_0_0_ab28c26a20a317307f2cd5ce4639e468.jpg
сша
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062072613_343:75:2304:1545_1920x0_80_0_0_ec782ccebb9dcf01c235047fba5be202.jpg
В мире, США, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Страна.ua, Служба безопасности Украины, Дело Миндича
Зеленский назначил Мережко еще одним заместителем главы СБУ