Зеленский назначил еще одного заместителя главы СБУ - РИА Новости, 13.01.2026
19:20 13.01.2026
Зеленский назначил еще одного заместителя главы СБУ
Владимир Зеленский пописал указ о назначении Ярослава Мережко заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствует документ, опубликованный на... РИА Новости, 13.01.2026
в мире, сша, владимир зеленский, василий малюк, страна.ua, служба безопасности украины, дело миндича
В мире, США, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Страна.ua, Служба безопасности Украины, Дело Миндича
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский пописал указ о назначении Ярослава Мережко заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствует документ, опубликованный на сайте Зеленского.
"Назначить Мережко Ярослава Викторовича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
По данным издания "Страна.ua", Мережко и ранее работал в СБУ, в 2023 году участвовал в переговорах с США по вопросам нераспространения и экспортного контроля.
Зеленский в понедельник назначил экс-главу Волынской областной администрации Ивана Рудницкого на пост заместителя главы СБУ.
Зеленский 5 января подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Василия Малюка. Последний тогда же заявил об уходе с должности.
