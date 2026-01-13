Столичный сборник нормативов модернизировали с учетом цен на 1 января

© Фото : Департамент экономической политики и развития города Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Cпециалисты департамента экономической политики и развития города модернизировалисборник нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов (Сборника СН-2012), в нем приведены данные, которые учитывают цены на 1 января 2026 года, заявила заместитель московского мэра, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Она отметила, что в документе имеются расценки на работы и услуги по содержанию и ремонт различных объектов: школ, парков и других.

"В 2025 году в сборнике актуализировали более 1,5 тысячи показателей. Это даст до 400 миллионов рублей потенциальной экономии бюджетных расходов в год", – приводит слова Багреевой пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Заместитель московского мэра заявила, что использование документа помогает оптимизировать расходы на эксплуатацию объектов. При этом сборник обеспечивает равные условия для предпринимателей-участников закупок.

"Выигрывают от этого и жители города, которые получают качественное благоустройство столицы, соответствующее самым высоким требованиям", – подчеркнула Багреева.

Отмечается, что в прошлом году документ дополнен порядка 300 новыми нормативами, среди них – ремонт опор наружного освещения, обслуживание подъемников для маломобильных граждан и других нормативы. При этом делать показатели сборника более актуальными помогает специальный робот. Он занимается изучением ценовых предложений на материальные ресурсы, используя искусственный интеллект.

Порядка 2,5 тысячи столичных компаний и заказчиков пользуются показателями, указанными в сборнике. Его обновление проходит каждый квартал.