Столичный сборник нормативов модернизировали с учетом цен на 1 января

09:15 13.01.2026
москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева
© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Cпециалисты департамента экономической политики и развития города модернизировалисборник нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов (Сборника СН-2012), в нем приведены данные, которые учитывают цены на 1 января 2026 года, заявила заместитель московского мэра, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.
Она отметила, что в документе имеются расценки на работы и услуги по содержанию и ремонт различных объектов: школ, парков и других.
"В 2025 году в сборнике актуализировали более 1,5 тысячи показателей. Это даст до 400 миллионов рублей потенциальной экономии бюджетных расходов в год", – приводит слова Багреевой пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.
Заместитель московского мэра заявила, что использование документа помогает оптимизировать расходы на эксплуатацию объектов. При этом сборник обеспечивает равные условия для предпринимателей-участников закупок.
"Выигрывают от этого и жители города, которые получают качественное благоустройство столицы, соответствующее самым высоким требованиям", – подчеркнула Багреева.
Отмечается, что в прошлом году документ дополнен порядка 300 новыми нормативами, среди них – ремонт опор наружного освещения, обслуживание подъемников для маломобильных граждан и других нормативы. При этом делать показатели сборника более актуальными помогает специальный робот. Он занимается изучением ценовых предложений на материальные ресурсы, используя искусственный интеллект.
Порядка 2,5 тысячи столичных компаний и заказчиков пользуются показателями, указанными в сборнике. Его обновление проходит каждый квартал.
Ранее Багреева рассказала, что для столицы достижение целей устойчивого развития остается базовым приоритетом, в 2025 году доля программных расходов бюджета на эту сферу достигла 97%.
 
МоскваМария Багреева
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
