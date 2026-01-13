Рейтинг@Mail.ru
Савельев поручил выработать меры для бесперебойного обслуживания пассажиров - РИА Новости, 13.01.2026
19:12 13.01.2026
Савельев поручил выработать меры для бесперебойного обслуживания пассажиров
Савельев поручил выработать меры для бесперебойного обслуживания пассажиров
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев поручил профильным ведомствам выработать дополнительные меры для обеспечения бесперебойного... РИА Новости, 13.01.2026
Савельев поручил выработать меры для бесперебойного обслуживания пассажиров

Савельев поручил выработать меры для обслуживания пассажиров в пиковые периоды

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев поручил профильным ведомствам выработать дополнительные меры для обеспечения бесперебойного обслуживания пассажиров в периоды пиковых нагрузок, сообщили в кабмине по итогам совещания, посвященного работе московского авиаузла в период новогодних праздников под председательством зампреда.
"В ходе совещания профильным ведомствам и организациям даны поручения выработать дополнительные меры, направленные на обеспечение стабильного и бесперебойного обслуживания пассажиров в периоды пиковых нагрузок", - говорится в сообщении.
