В Саранске пенсионерка выпала из движущегося автобуса
Пожилая женщина в Саранске выпала на дорогу из двигавшегося автобуса, в котором не закрыли двери, она госпитализирована, сообщила Госавтоинспекция Мордовии. РИА Новости, 13.01.2026
В Саранске 74-летняя пассажирка выпала на дорогу из автобуса