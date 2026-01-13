В Саранске пенсионерка выпала из движущегося автобуса

"На улице Веселовского водитель автобуса "ПАЗ 32054" не закрыл входные двери в салон и начал движение, в результате чего из салона автобуса выпала 74-летняя пассажирка. В результате ДТП пассажир автобуса с различными травмами госпитализирована", - говорится в сообщении.