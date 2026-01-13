Рейтинг@Mail.ru
В Саранске пенсионерка выпала из движущегося автобуса - РИА Новости, 13.01.2026
12:28 13.01.2026
В Саранске пенсионерка выпала из движущегося автобуса
Пожилая женщина в Саранске выпала на дорогу из двигавшегося автобуса, в котором не закрыли двери, она госпитализирована, сообщила Госавтоинспекция Мордовии. РИА Новости, 13.01.2026
В Саранске пенсионерка выпала из движущегося автобуса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв — РИА Новости. Пожилая женщина в Саранске выпала на дорогу из двигавшегося автобуса, в котором не закрыли двери, она госпитализирована, сообщила Госавтоинспекция Мордовии.
Инцидент произошел 12 января в 13.40 мск в Пролетарском районе.
"На улице Веселовского водитель автобуса "ПАЗ 32054" не закрыл входные двери в салон и начал движение, в результате чего из салона автобуса выпала 74-летняя пассажирка. В результате ДТП пассажир автобуса с различными травмами госпитализирована", - говорится в сообщении.
Проводится проверка. Подчеркивается, что водитель был трезв.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Башкирии автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
28 декабря 2025, 16:50
 
ПроисшествияСаранскПролетарский район
 
 
