Швейцария расширила санкции против России

ЖЕНЕВА, 13 янв – РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом расширила список санкций против России, добавив туда пять физлиц, четыре компании и 41 судно, Швейцария вслед за Евросоюзом расширила список санкций против России, добавив туда пять физлиц, четыре компании и 41 судно, сообщил кабмин конфедерации.

"Двенадцатого января 2026 года Федеральное управление экономики, образования и исследований внесло поправки в Приложения 8, 14, 15б и 33 Постановления. В результате этих поправок были добавлены пять физических лиц, четыре организации и 41 судно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что меры вступают в силу 13 января 2026 года в 23.00 по местному времени (01.00 мск 14 января).

В декабре Евросоюз расширил санкции против России , добавив в черный список еще 41 морское судно за якобы перевозку российской нефти. Этим танкерам запрещен вход в европейские порты и оказание услуг.

В конце октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. По словам главы МИД Нидерландов , в него вошли 117 судов. В общей сложности 564 судна находятся под санкциями ЕС.

В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет.

Швейцария не является членом ЕС и НАТО , однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.