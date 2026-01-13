https://ria.ru/20260113/sanktsii-2067612760.html
Швейцария расширила санкции против России
Швейцария вслед за Евросоюзом расширила список санкций против России, добавив туда пять физлиц, четыре компании и 41 судно, сообщил кабмин конфедерации. РИА Новости, 13.01.2026
Швейцария расширила санкции против России
ЖЕНЕВА, 13 янв – РИА Новости.
Швейцария вслед за Евросоюзом расширила список санкций против России, добавив туда пять физлиц, четыре компании и 41 судно, сообщил
кабмин конфедерации.
"Двенадцатого января 2026 года Федеральное управление экономики, образования и исследований внесло поправки в Приложения 8, 14, 15б и 33 Постановления. В результате этих поправок были добавлены пять физических лиц, четыре организации и 41 судно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что меры вступают в силу 13 января 2026 года в 23.00 по местному времени (01.00 мск 14 января).
В декабре Евросоюз расширил санкции против России
, добавив в черный список еще 41 морское судно за якобы перевозку российской нефти. Этим танкерам запрещен вход в европейские порты и оказание услуг.
В конце октября ЕС
принял 19-й пакет санкций против России. По словам главы МИД Нидерландов
, в него вошли 117 судов. В общей сложности 564 судна находятся под санкциями ЕС.
В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет.
Швейцария
не является членом ЕС и НАТО
, однако Берн
присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.
Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.