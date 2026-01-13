Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ призвали ЕС к общей позиции по вопросу новых санкций против Ирана - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/sanktsii-2067490652.html
В ФРГ призвали ЕС к общей позиции по вопросу новых санкций против Ирана
В ФРГ призвали ЕС к общей позиции по вопросу новых санкций против Ирана - РИА Новости, 13.01.2026
В ФРГ призвали ЕС к общей позиции по вопросу новых санкций против Ирана
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал страны ЕС выработать общую позицию по вопросу введения новых санкций против Ирана из-за действий... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T01:53:00+03:00
2026-01-13T01:53:00+03:00
в мире
иран
германия
сша
марко рубио
евросоюз
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20260112/ssha-2067466833.html
https://ria.ru/20260112/ritorika-2067481976.html
https://ria.ru/20260112/ssha-2067455287.html
иран
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, германия, сша, марко рубио, евросоюз, g7
В мире, Иран, Германия, США, Марко Рубио, Евросоюз, G7
В ФРГ призвали ЕС к общей позиции по вопросу новых санкций против Ирана

Вадефуль призвал ЕС к общей позиции по вопросу новых санкций против Ирана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал страны ЕС выработать общую позицию по вопросу введения новых санкций против Ирана из-за действий местных властей в отношении участников беспорядков в исламской республике.
Вадефуль сделал свое заявление во время визита в Вашингтон, где у него состоялись двусторонние переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Трамп допускает любые варианты действий США против Ирана
Вчера, 21:34
"Мы применим все меры, чтобы наложить на этот режим (Иран - ред.) санкции… и я призываю все государства-члены Европейского союза еще раз рассмотреть этот вопрос и, в частности, с учетом текущих событий, проверить, не можем ли мы все-таки прийти к общему решению (в отношении санкций против Ирана - ред.)", - заявил Вадефуль журналистам по итогам встречи с Рубио. Трансляцию вел YouTube-канал DRM News.
Вадефуль пояснил, что речь, в частности, идет о расширении санкционного списка ЕС в рамках борьбы с терроризмом. "К ним (мерам против Ирана - ред.) относится и включение в санкционный список ЕС в рамках борьбы с терроризмом, что на данный момент мы еще не смогли осуществить, поскольку для этого требуется единодушное согласие в Европейском союзе. Но мы продолжаем работать над этим", - сказал глава МИД ФРГ.
Говоря о беспорядках в Иране, Вадефуль поддержал протестующих и одновременно выступил с критикой властей этой страны. "Мы обеспокоены ситуацией в Иране, где видим несправедливый режим, который применяет против населения средства, которые не только неприемлемы, но и нарушают все правила гуманности", - заявил министр ФРГ.
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Белый дом: риторика Ирана в частных контактах отличается от публичной
Вчера, 23:50
Вадефуль также сообщил, что страны G7 могут выступить с совместным заявлением в рамках демонстрации своей позиции "солидарности" с участниками беспорядков в Иране. "Это было одной из основных тем нашего разговора (с Рубио - ред.). Мы будем совместно стремиться к тому, чтобы страны G7 также выступили с совместным заявлением. Можно сказать, что это всего лишь заявление, но оно является важным знаком солидарности с людьми, которые сейчас участвуют в протестах", - заявил глава германского внешнеполитического ведомства.
Ранее МИД Ирана вызвал послов Великобритании, Франции и Германии в связи с поддержкой, которую выразили правительства этих стран участникам беспорядков в исламской республике.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Как заявил в понедельник РИА Новости источник в силах безопасности Ирана, более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) погибли в ходе беспорядков в Иране, еще сотни человек получили ранения, беспорядки были зафиксированы в более чем 500 точках в 31 провинции республики. По его словам, участники беспорядков использовали разные виды огнестрельного и холодного оружия (ножи и мачете), самодельные взрывные устройства. Помимо этого, по словам источника, они провоцировали столкновения с полицией, подталкивая к этому других людей.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Иран готов к военному сценарию с США, заявил глава МИД
Вчера, 20:27
 
В миреИранГерманияСШАМарко РубиоЕвросоюзG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала