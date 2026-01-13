Государственность Молдавии может исчезнуть из-за слов Санду, считают в ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Государственность Молдавии может исчезнуть на фоне заявления президента Майи Санду о желательности объединения республики с Румынией, Государственность Молдавии может исчезнуть на фоне заявления президента Майи Санду о желательности объединения республики с Румынией, считает депутат комиссии по внешней политике и международным связям Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Кравчук.

В понедельник Санду в интервью британскому подкасту Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.

"Мы присутствуем в таком историческом моменте, когда понятие Республики Молдова или государственность Молдовы просто не будет. И таким образом Молдова вступает в Евросоюз. Ну вот это я вижу. И нонсенс, нонсенс, когда глава государства, которая должна стоять на страже государственности, своей идентичности, Конституции, говорит о том, что она готова к объединению с Румынией", - сказал Кравчук в эфире телеканала "ТСВ".

Депутат ПМР считает, что Санду так демонстрирует двойные стандарты, когда якобы борется с "приднестровским сепаратизмом", но говорит о ликвидации своей же страны.

"Борьба с Приднестровьем, с гагаузами, другими национальными меньшинствами – это якобы сепаратизм. Принят даже закон. А самоличная потеря своей государственности вопреки Конституции и действующему законодательству Республики Молдова, это не сепаратизм", - отметил Кравчук.

Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. По данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.