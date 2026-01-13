КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду занимается политикой демонтажа молдавского государства, распродавая стратегические объекты иностранцам, разрушая систему образования, ликвидируя госпредприятия, заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча.

Накануне Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.

"Откровения Санду об объединении Молдавии и Румынии являются признанием истинных намерений власти, а не оговоркой или фразой, вырванной из контекста. Это не ошибки и не "трудные решения". Это — политика демонтажа государства. Людям необходимо объединиться, чтобы не допустить потери Молдавии и привлечь к ответственности ликвидаторов в соответствии с Уголовным кодексом", - заявил Батрынча журналистам.

По его словам, действующая власть не видит потенциала Молдавии и демонстрирует неприятие самой идеи независимости страны.

"Руководство страны распродает государственные активы, ликвидирует предприятия, передает стратегические объекты иностранцам и разрушает систему образования", - добавил Батрынча.