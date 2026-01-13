КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду занимается политикой демонтажа молдавского государства, распродавая стратегические объекты иностранцам, разрушая систему образования, ликвидируя госпредприятия, заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча.
Накануне Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
"Откровения Санду об объединении Молдавии и Румынии являются признанием истинных намерений власти, а не оговоркой или фразой, вырванной из контекста. Это не ошибки и не "трудные решения". Это — политика демонтажа государства. Людям необходимо объединиться, чтобы не допустить потери Молдавии и привлечь к ответственности ликвидаторов в соответствии с Уголовным кодексом", - заявил Батрынча журналистам.
По его словам, действующая власть не видит потенциала Молдавии и демонстрирует неприятие самой идеи независимости страны.
"Руководство страны распродает государственные активы, ликвидирует предприятия, передает стратегические объекты иностранцам и разрушает систему образования", - добавил Батрынча.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. По данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
