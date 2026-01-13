Санду необходимо объявить импичмент, считает профессор из Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Президенту Молдавии Майи Санду необходимо объявить импичмент и предать ее суду за попытку государственной измены после заявления о желательности объединения республики с Румынией, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости заслуженный профессор кафедры государственного управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский.

Накануне Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.

"Разумеется, после такого публичного откровения Майи Санду, ей незамедлительно следовало бы объявить импичмент и предать суду за попытку государственной измены, однако, когда, все члены Конституционного суда имеют румынское гражданство, а большинство парламента исповедует ту же унионистскую идеологию, сделать это будет практически невозможно", - сказал Галинский.

Эксперт также добавил, что сейчас становится предельно ясно, "каково же на самом деле политическое кредо Санду и с какой целью ее привели к власти западные кукловоды". По его словам, главная задача Санду - лишить Молдавию ее государственности.

"В это связи, хотелось бы обратить внимание на изложенную аргументацию молдавского президента по поводу того, что Молдове, "становится все сложнее выживать как демократии, как суверенной стране и, конечно, сопротивляться России". Отметим, что это насквозь лживое утверждение, поскольку, по Конституции Молдова страна с постоянным суверенитетом, а это означает, что никто в мире не вправе вмешиваться в ее дела и политику", - отметил Галинский.

Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. По данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.