Молдавские социалисты призвали Санду уйти в отставку

КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов заявила, что президент Майя Санду должна немедленно уйти в отставку в связи с ее заявлениями о готовности поддержать объединение республики с Румынией и призвала все компетентные органы инициировать расследование по факту возможной измены родине.

Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.

"Майя Санду должна немедленно уйти в отставку. Каждый день ее пребывания на посту президента — это угроза существованию Республики Молдова как независимого государства. Мы требуем от Генеральной прокуратуры, СИБ (Службы информации и безопасности – ред.) и всех компетентных органов незамедлительно инициировать расследование по факту возможной измены Родине, поскольку публичные призывы главы государства к демонтажу страны подпадают под самую жесткую правовую и политическую оценку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.

Социалисты призывают все патриотические силы — в парламенте, в гражданском обществе, объединиться. Они отмечают, что заявление Санду о готовности проголосовать за ликвидацию республики и ее поглощение Румынией — это не "личное мнение" и не "абстрактное рассуждение", а открытый акт политического предательства, направленный против молдавской государственности, конституции, суверенитета и нейтралитета страны.

"Фактически Майя Санду публично призналась в том, что не считает Республику Молдова ценностью, достойной сохранения, и готова выступать за ее уничтожение. Это — прямая измена национальным интересам, сделанная сознательно, публично и на иностранной площадке", - подчеркивается в сообщении.

Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.