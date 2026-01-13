Рейтинг@Mail.ru
Молдавские социалисты призвали Санду уйти в отставку - РИА Новости, 13.01.2026
11:17 13.01.2026
Молдавские социалисты призвали Санду уйти в отставку
Молдавские социалисты призвали Санду уйти в отставку - РИА Новости, 13.01.2026
Молдавские социалисты призвали Санду уйти в отставку
Оппозиционная в Молдавии партия социалистов заявила, что президент Майя Санду должна немедленно уйти в отставку в связи с ее заявлениями о готовности поддержать РИА Новости, 13.01.2026
в мире, румыния, молдавия, майя санду
В мире, Румыния, Молдавия, Майя Санду
Молдавские социалисты призвали Санду уйти в отставку

Молдавские социалисты призвали Санду уйти в отставку из-за ее слов о Румынии

© AP Photo / Vadim GhirdaМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов заявила, что президент Майя Санду должна немедленно уйти в отставку в связи с ее заявлениями о готовности поддержать объединение республики с Румынией и призвала все компетентные органы инициировать расследование по факту возможной измены родине.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Шор назвал слова Санду о Румынии признанием желания убить Молдавию
Вчера, 09:40
"Майя Санду должна немедленно уйти в отставку. Каждый день ее пребывания на посту президента — это угроза существованию Республики Молдова как независимого государства. Мы требуем от Генеральной прокуратуры, СИБ (Службы информации и безопасности – ред.) и всех компетентных органов незамедлительно инициировать расследование по факту возможной измены Родине, поскольку публичные призывы главы государства к демонтажу страны подпадают под самую жесткую правовую и политическую оценку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Социалисты призывают все патриотические силы — в парламенте, в гражданском обществе, объединиться. Они отмечают, что заявление Санду о готовности проголосовать за ликвидацию республики и ее поглощение Румынией — это не "личное мнение" и не "абстрактное рассуждение", а открытый акт политического предательства, направленный против молдавской государственности, конституции, суверенитета и нейтралитета страны.
"Фактически Майя Санду публично призналась в том, что не считает Республику Молдова ценностью, достойной сохранения, и готова выступать за ее уничтожение. Это — прямая измена национальным интересам, сделанная сознательно, публично и на иностранной площадке", - подчеркивается в сообщении.
Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией
12 января, 22:15
 
