Молдавские коммунисты призвали Санду сложить полномочия

КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия коммунистов призвала молдавского президента Майю Санду сложить полномочия в связи с ее заявлениями о готовности поддержать объединение республики с Румынией.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
"Справедливым и единственно верным решением станет лишение Майи Санду должности президента по воле народа Молдовы с последующим привлечением ее к уголовной ответственности за нарушение Конституции. Партия коммунистов Республики Молдова требует от Майи Санду, утратившей право называться президентом, немедленно сложить с себя полномочия и покинуть территорию страны, которую она ненавидит и которую намеревается стереть с политической карты мира", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.
Коммунисты подчеркивают, что квалифицируют заявления Санду как акт государственной измены и грубое нарушение президентской присяги. "То, что об уничижении собственной страны публично заявляет Майя Санду, свидетельствует, на наш взгляд, о том, что подобные планы давно вынашиваются прорумынскими силами и сегодня перешли в стадию практической реализации… Готовность Санду проголосовать за лишение страны независимости и за так называемую "евроинтеграцию" без Приднестровья является грубым и циничным попранием Конституции и законов страны", - поясняется в сообщении.
Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился.