Молдавские коммунисты призвали Санду сложить полномочия

КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия коммунистов призвала молдавского президента Майю Санду сложить полномочия в связи с ее заявлениями о готовности поддержать объединение республики с Румынией.

Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.

"Справедливым и единственно верным решением станет лишение Майи Санду должности президента по воле народа Молдовы с последующим привлечением ее к уголовной ответственности за нарушение Конституции. Партия коммунистов Республики Молдова требует от Майи Санду, утратившей право называться президентом, немедленно сложить с себя полномочия и покинуть территорию страны, которую она ненавидит и которую намеревается стереть с политической карты мира", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

Коммунисты подчеркивают, что квалифицируют заявления Санду как акт государственной измены и грубое нарушение президентской присяги. "То, что об уничижении собственной страны публично заявляет Майя Санду, свидетельствует, на наш взгляд, о том, что подобные планы давно вынашиваются прорумынскими силами и сегодня перешли в стадию практической реализации… Готовность Санду проголосовать за лишение страны независимости и за так называемую "евроинтеграцию" без Приднестровья является грубым и циничным попранием Конституции и законов страны", - поясняется в сообщении.

Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.