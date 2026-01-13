Рейтинг@Mail.ru
18:49 13.01.2026
РЖД после циклона убрали сто тысяч вагонов снега
россия, ржд, московская железная дорога, новый год
Россия, РЖД, Московская железная дорога, Новый год
© РИА Новости / Александр Кряжев
Новый снегоуборочный поезд ПСС-2П
Новый снегоуборочный поезд ПСС-2П. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. РЖД после мощного снегопада в начале 2026 года в России расчистили сопоставимый с троекратной длиной всей сети километраж путей и убрали равный 100 тысячам вагонов объем снега, сообщили РИА Новости в компании.
"С 1 по 12 января на всей сети российских железных дорог было убрано 7,6 миллиона кубических метров снега. Чтобы погрузить такой объём, потребовалось бы почти 100 тысяч вагонов. Суммарно за этот период расчищено 250 тысяч километров путей. Это как если бы пройтись с лопатой по всей протяжённости сети РЖД три раза подряд", - рассказали в РЖД.
Наибольшее количество снега вывезено в регионах, попавших под воздействие циклона "Фрэнсис". Так, только в границах Московской железной дороги убрали более 1 миллиона кубометров снега. В то же время на Свердловской – 924,1 тысячи кубометров снега, на Горьковской – более 867 тысяч кубометров.
"В пиковые дни снегопадов расчищали инфраструктуру в круглосуточном режиме. Ежедневно со стихией боролись почти 20 тысяч железнодорожников", - отметили в РЖД.
Скоростной поезд
На МЖД круглосуточно чистят инфраструктуру от снега
10 января, 18:53
 
Россия РЖД Московская железная дорога Новый год
 
 
