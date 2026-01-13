https://ria.ru/20260113/rumynija-2067671016.html
Румыния готова обсудить объединение с Молдавией, заявил советник президента
Румыния готова обсудить объединение с Молдавией, заявил советник президента
КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Румыния готова в любой момент обсудить сценарий объединения с Молдавией, если Кишинев сочтет это возможным вариантом, заявил во вторник советник румынского президента Еуджен Томак.
Накануне президент Молдавии
Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии
, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
"Я считаю, что любой добропорядочный румын, независимо от того, на какой стороне Прута он живет, рассматривает вопрос объединения двух государств как естественный процесс… Румыния готова в любой момент сесть за стол переговоров и серьезно обсудить этот сценарий, только если Республика Молдова сочтет это возможным вариантом", - заявил Томак в комментарии румынскому порталу Cale europeana.
Он напомнил, что 27 марта 2018 года Румыния приняла декларацию, в которой выразила готовность в любое время обсудить вопрос объединения двух государств.
"Это официальная позиция румынского государства. Она не изменилась… Мы также должны учитывать эту политическую реальность в Республике Молдова. Мы полностью уважаем всех граждан Республики Молдова. Это их право решать свою судьбу", - отметил Томак.
Он также заявил, что на сегодняшний день граждане Молдавии выбирают скорее проевропейский вектор, чем возможность объединения двух государств. Томак уверен, что и Кишинев
, и Бухарест
должны уважать позицию молдавских граждан.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. По данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.