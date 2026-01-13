Замглавреда по новостному контенту RT рассказала о работе телеканала

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Число просмотров и онлайн-присутствие канала RT увеличивается, сообщила первый заместитель главного редактора по новостному контенту телеканала RT Елизавета Бродская в ходе награждения правительственными премиями в области СМИ за 2025 год.

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник вручил Бродской премию "За многолетний безупречный труд, прорывное распространение вещания в странах Глобального Юга". В ходе награждения она рассказала, что RT работает 20 лет для миллиарда зрителей в более чем 100 странах, отметив, что за эти годы канал сталкивался как с триумфом, так и с тяжелыми моментами.

"Были и тяжелые моменты, когда западные либеральные силы пытались нас заткнуть... были санкции, было сложно. Но несмотря на это, мы боремся, и мы стали только сильнее. Наше телесмотрение увеличивается, наше онлайн-присутствие увеличивается", - сказала Бродская.

Она также поблагодарила правительство России за поддержку и за возможность заниматься любимым делом. Бродская также выразила благодарность заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлле Черкесовой

Мишустин в День российской печати вручил правительственные премии в области средств массовой информации. Премии также были вручены заместителю главного редактора - директору дирекции информационного вещания на испанском языке телеканала RT Воронцовой Виктории, заместителю главного редактора - директору дирекции информационного вещания на арабском языке телеканала RT Майе Манна, а также креативному директору компании Ruptly Динаре Токтосуновой.

День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года.

Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещают восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян , генеральный директор RT - Алексей Николов.