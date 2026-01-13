Рейтинг@Mail.ru
Замглавреда по новостному контенту RT рассказала о работе телеканала - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/rt-2067653927.html
Замглавреда по новостному контенту RT рассказала о работе телеканала
Замглавреда по новостному контенту RT рассказала о работе телеканала - РИА Новости, 13.01.2026
Замглавреда по новостному контенту RT рассказала о работе телеканала
Число просмотров и онлайн-присутствие канала RT увеличивается, сообщила первый заместитель главного редактора по новостному контенту телеканала RT Елизавета... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:55:00+03:00
2026-01-13T17:55:00+03:00
россия
михаил мишустин
маргарита симоньян
телеканал rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg
https://ria.ru/20260113/mishustin-2067634533.html
https://ria.ru/20251017/mishustin-2048870926.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_39c3b9022035d4ca397ebfbb8a010a71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, маргарита симоньян, телеканал rt
Россия, Михаил Мишустин, Маргарита Симоньян, Телеканал RT
Замглавреда по новостному контенту RT рассказала о работе телеканала

Бродская: число просмотров и онлайн-присутствия телеканала RT увеличивается

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Число просмотров и онлайн-присутствие канала RT увеличивается, сообщила первый заместитель главного редактора по новостному контенту телеканала RT Елизавета Бродская в ходе награждения правительственными премиями в области СМИ за 2025 год.
Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник вручил Бродской премию "За многолетний безупречный труд, прорывное распространение вещания в странах Глобального Юга". В ходе награждения она рассказала, что RT работает 20 лет для миллиарда зрителей в более чем 100 странах, отметив, что за эти годы канал сталкивался как с триумфом, так и с тяжелыми моментами.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2025 год. Слева направо: члены коллектива АНО ТВ-Новости, получившие премии за многолетний безупречный труд, прорывное распространение вещания в странах Глобального Юга, - заместитель главного редактора - директор дирекции информационного вещания на испанском языке Виктория Воронцова, первый заместитель главного редактора по новостному контенту Елизавета Бродская, креативный директор ООО Раптли Динара Токтосунова и заместитель главного редактора - директор дирекции информационного вещания на арабском языке Майя Манна - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Мишустин наградил сотрудников RT премией в области СМИ
Вчера, 16:45
"Были и тяжелые моменты, когда западные либеральные силы пытались нас заткнуть... были санкции, было сложно. Но несмотря на это, мы боремся, и мы стали только сильнее. Наше телесмотрение увеличивается, наше онлайн-присутствие увеличивается", - сказала Бродская.
Она также поблагодарила правительство России за поддержку и за возможность заниматься любимым делом. Бродская также выразила благодарность заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлле Черкесовой.
Мишустин в День российской печати вручил правительственные премии в области средств массовой информации. Премии также были вручены заместителю главного редактора - директору дирекции информационного вещания на испанском языке телеканала RT Воронцовой Виктории, заместителю главного редактора - директору дирекции информационного вещания на арабском языке телеканала RT Майе Манна, а также креативному директору компании Ruptly Динаре Токтосуновой.
День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года.
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещают восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
RT знают миллионы зрителей, заявил Мишустин
17 октября 2025, 14:22
 
РоссияМихаил МишустинМаргарита СимоньянТелеканал RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала