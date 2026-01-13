Замглавреда по новостному контенту RT рассказала о работе телеканала

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Число просмотров и онлайн-присутствие канала RT увеличивается, сообщила первый заместитель главного редактора по новостному контенту телеканала RT Елизавета Бродская в ходе награждения правительственными премиями в области СМИ за 2025 год.
Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник вручил Бродской премию "За многолетний безупречный труд, прорывное распространение вещания в странах Глобального Юга". В ходе награждения она рассказала, что RT работает 20 лет для миллиарда зрителей в более чем 100 странах, отметив, что за эти годы канал сталкивался как с триумфом, так и с тяжелыми моментами.
"Были и тяжелые моменты, когда западные либеральные силы пытались нас заткнуть... были санкции, было сложно. Но несмотря на это, мы боремся, и мы стали только сильнее. Наше телесмотрение увеличивается, наше онлайн-присутствие увеличивается", - сказала Бродская.
Она также поблагодарила правительство России за поддержку и за возможность заниматься любимым делом. Бродская также выразила благодарность заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлле Черкесовой.
Мишустин в День российской печати вручил правительственные премии в области средств массовой информации. Премии также были вручены заместителю главного редактора - директору дирекции информационного вещания на испанском языке телеканала RT Воронцовой Виктории, заместителю главного редактора - директору дирекции информационного вещания на арабском языке телеканала RT Майе Манна, а также креативному директору компании Ruptly Динаре Токтосуновой.
День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года.
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещают восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
